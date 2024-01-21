Никитин про 4:1 с «Авангардом»: «Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно. «Локомотив» играл в несвойственный хоккей в начале 3-го периода – должны быть уверенными в таких ситуациях»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин поделился мнением о победе над «Авангардом».

«Локомотив» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошую игру провели. В начале третьего периода играли в несвойственный хоккей.

Понятно, что там «Авангард» добавил, но мы все равно должны быть более уверенными в таких ситуациях. Хорошая игра, хорошая победа.

– Что именно позволило так хорошо провести второй период?

– Делали правильные смены. Есть правила второго периода. Какая команда их соблюдает, та и свежее, вот и все. Получилось это сделать.

Плюс голы, конечно. Смогли использовать моменты, проявили настойчивость, сработало большинство. 

– Полностью удовлетворены реваншем за поражение в Омске?

– Дело не в реванше. Против нас играла хорошая команда.

Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно. Считаю, заслужили победу.

– В третьем периоде осознанно перешли на игру от обороны?

– С первой смены пошла недоработка. Энергия всегда у одной команды, вторая догоняет.

Мы бегали как за эстафетной палочкой. Хорошо, что Кирьянов и Чехович перехватили ее, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

1 комментарий
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Заслуженная победа Локомотива -молодцы ,хорошую игру отыграли хоккеисты с сильным противником!
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