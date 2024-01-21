Никитин про 4:1 с «Авангардом»: «Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно. «Локомотив» играл в несвойственный хоккей в начале 3-го периода – должны быть уверенными в таких ситуациях»
Игорь Никитин поделился мнением о победе над «Авангардом».
«Локомотив» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошую игру провели. В начале третьего периода играли в несвойственный хоккей.
Понятно, что там «Авангард» добавил, но мы все равно должны быть более уверенными в таких ситуациях. Хорошая игра, хорошая победа.
– Что именно позволило так хорошо провести второй период?
– Делали правильные смены. Есть правила второго периода. Какая команда их соблюдает, та и свежее, вот и все. Получилось это сделать.
Плюс голы, конечно. Смогли использовать моменты, проявили настойчивость, сработало большинство.
– Полностью удовлетворены реваншем за поражение в Омске?
– Дело не в реванше. Против нас играла хорошая команда.
Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно. Считаю, заслужили победу.
– В третьем периоде осознанно перешли на игру от обороны?
– С первой смены пошла недоработка. Энергия всегда у одной команды, вторая догоняет.
Мы бегали как за эстафетной палочкой. Хорошо, что Кирьянов и Чехович перехватили ее, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.