«Локомотив» победил «Авангард», выиграв 3-й матч подряд. У команды Кравеца завершилась серия из 7 побед подряд

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (4:1) в игре Фонбет чемпионата .

« » также завершил победную серию команды тренера Михаила Кравеца, которая продлилась семь игр.

«Локомотив» набрал 76 очков в 53 матчах и находится на первой позиции в таблице Западной конференции.

«Авангард» располагается на второй строчке таблицы Восточной конференции, имея в активе 75 баллов в 53 играх.