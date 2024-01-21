«Локомотив» победил «Авангард», выиграв 3-й матч подряд. У команды Кравеца завершилась серия из 7 побед подряд
«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Авангард» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» также завершил победную серию команды тренера Михаила Кравеца, которая продлилась семь игр.
«Локомотив» набрал 76 очков в 53 матчах и находится на первой позиции в таблице Западной конференции.
«Авангард» располагается на второй строчке таблицы Восточной конференции, имея в активе 75 баллов в 53 играх.
по моему у всех 50%+, у Иванова больше 60
Всех с победой!
Молодцы!!!