«Локомотив» победил «Авангард», выиграв 3-й матч подряд. У команды Кравеца завершилась серия из 7 побед подряд

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Авангард» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» также завершил победную серию команды тренера Михаила Кравеца, которая продлилась семь игр.

«Локомотив» набрал 76 очков в 53 матчах и находится на первой позиции в таблице Западной конференции.

«Авангард» располагается на второй строчке таблицы Восточной конференции, имея в активе 75 баллов в 53 играх.

21 комментарий
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Игра сразу не задалась...но Буше верен себе !
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+8
ни чё, бывает. выездная серия не лёгкая,конечно вату катали 2 периода. ну да ладно, Локо сильная команда, взял реванш. готовимся дальше к Севе. Верим в ребят
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Ответ Большое сердце Неймара
Что с центрами происходит,все точки в чистую отдали на вбрасывании. тренерскому штабу ещё много предстоит работы перед пловом
у Локо центры оч хорошо играют на вбрасываниях
по моему у всех 50%+, у Иванова больше 60
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0
+6
Мы рады за Локомотив
+5
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+4
Что с центрами происходит,все точки в чистую отдали на вбрасывании. тренерскому штабу ещё много предстоит работы перед пловом
+4
-2
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Со вторыми периодами точно надо что-то делать. Неужели дальняя скамейка делает такую разницу?? А так в целом нормальный матч. Ошибка Чмыхова перечеркнула надежды на очки, но в целом Авангарда на них и не наиграл. Ничего страшного. Выезд тяжелый. Таких матчей должно быть больше и тогда в плей-офф будем готовы
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Красавцы!
Всех с победой!
Молодцы!!!
+3
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Перед бронепоездом мало кто устоит теперь! Вперед!!!
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Локомотив полностью переиграл Авангард - молодчики и гол то забили не игроки Авангарда ,а шайба отскочила от головы Береглазова в свои ворота в меньшинстве !
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Ответ Болельщик МГ
Как раз у Вас все такие матчи впереди. Насуют Вам, но зато к плей-офф будете готовы с 4 места.
Чемпион должен с любого места своё забирать. Тем более перекрёстный плей-офф впереди.. смысла рвать жилы нет
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Ответ Болельщик МГ
Как раз у Вас все такие матчи впереди. Насуют Вам, но зато к плей-офф будете готовы с 4 места.
Смотри, чтобы вам самим не насовали!
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-1
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Ответ Angryslon
Так же, как в прошлом плей-офф?)))
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Ответ Болельщик МГ
Комментарий удален модератором
Держи 🍌
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