Тренер «Ак Барса» Бабенко о матче со «Спартаком»: «Нужно стремление, движение на ворота. Если выиграем пятак, будет хороший шанс на победу»

Юрий Бабенко высказался в преддверии матча против «Спартака».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 21 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Перед игрой с «Ладой» большой ажиотаж вызвал ваш комментарий о некорректном высказывании со стороны соперника. Удалось выполнить те задачи, которые ставили на матч?

– Удалось победить, было хорошее движение, отношение. Ребята услышали то, о чем мы их просили.

Было много движения на ворота: когда ты мешаешь вратарю соперника, то это всегда приносит свои плоды.

– Эпизод с разбитым стеклом, сольный проход Митчелла Миллера – эти моменты позволили психологически перестроиться?

– С первых минут ребята показывали тот рисунок, который мы от них просили. Упомянутые выше моменты – второстепенные.

– Что можете сказать о « »?

– Быстрая команда, мастеровитая. Нужно проводить больше времени в зоне соперника. Нужно стремление, движение на чужие ворота.

Если выиграем чужой пятак, то будет хороший шанс на победу в матче, – сказал тренер «Ак Барса» .

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