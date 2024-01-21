Шарипзянов об «Авангарде»: «Хочется, чтобы костяк сохранялся. ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина 2 года подряд, в финале играл 5 сезонов. Стоит брать пример»

Дамир Шарипзянов хочет, чтобы костяк «Авангарда» сохранялся в следующие сезоны.

– Нынешний «Авангард» чем-то похож на ту команду, которая выиграла в 2021 году?

– Да я не думаю, что нужно сравнивать команды. Годы разные и команды разные. Многое у нас с тех пор обновилось. Но хочется, чтобы в следующие сезоны сохранялся костяк. И думаю, руководство «Авангарда» к этому идет.

Смотря на тот же , то, как они играют, как они выигрывали Кубок Гагарина два года подряд и в финале играли пять сезонов подряд. Наверно, с этого стоит брать пример.

– За последние пять лет они только один раз проиграли серию плей-офф, когда на вас попали в финале. Может, потому и выигрывают постоянно Кубок Гагарина, что больше с вами не пересекались?

– Да, к сожалению (улыбается). Ну да ладно, выиграли они – в принципе, заслужили это. Хотелось бы теперь и нам пару Кубков Гагарина выиграть.

– Вас, кстати, не удивляет то, как ЦСКА сейчас неудачно проводит регулярку, идя всего лишь на седьмом месте в Западной конференции? В теории вы можете попасть на них во втором раунде, поскольку теперь с этой стадии сетку плей-офф не будут делить на Запад и Восток.

– На самом деле, интересно, как будет выглядеть в этом году этот перекрестный плей-офф. Наверно, до конца нет понимания, кто, куда и на кого выходит. Так что будет интересно посмотреть.

Главное – проходить дальше и смотреть, на кого мы выходим, а не наблюдать, как другие команды играют, а мы отдыхаем, – сказал капитан « » .