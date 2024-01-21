Брэди Ткачак провел 400-й матч в НХЛ. У капитана «Оттавы» 311 очков и 588 минут штрафа

Теги рейтинги Оттава НХЛ Виннипег Андрей Свечников Брэди Ткачак Хоккей

Брэди Ткачак проводит 400-й матч в рамках НХЛ.

Капитан «Оттавы» принял участие в игре против «Виннипега» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (1:2). 

Это 400-я игра американского нападающего в рамках регулярок.

Он выступает за «Сенаторс» с сезона-2018/19. На его счету 311 (144+167) очков при общем показателе полезности «-64» и 588 минутах штрафа. 

Среди игроков, выбранных на драфте НХЛ-2018, Ткачак (4-й номер) занимает текущее первое место по очкам, голам и числу штрафных минут.

Второе место во всех этих номинациях занимает Андрей Свечников («Каролина», 2-й номер, 294 очка в 376 играх, 123 шайбы, 340 минут). 

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8 комментариев
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блин казалось только недавно начинал
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Так-то и Тома Шабо тоже.
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В своё время говорили что младший талантливее старшего, пока не видно.
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Ответ АРХАТ
В своё время говорили что младший талантливее старшего, пока не видно.
мне кажется, что тупо с клубом не повезло, не могут раскрыть до конца. если разбираться, то старшой в калгари тоже не звездил
+1
0
+1
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