Брэди Ткачак провел 400-й матч в НХЛ. У капитана «Оттавы» 311 очков и 588 минут штрафа

Брэди Ткачак проводит 400-й матч в рамках НХЛ.

Капитан «Оттавы» принял участие в игре против « » в рамках регулярного чемпионата (1:2).

Это 400-я игра американского нападающего в рамках регулярок.

Он выступает за «Сенаторс» с сезона-2018/19. На его счету 311 (144+167) очков при общем показателе полезности «-64» и 588 минутах штрафа.

Среди игроков, выбранных на драфте НХЛ-2018, Ткачак (4-й номер) занимает текущее первое место по очкам, голам и числу штрафных минут.

Второе место во всех этих номинациях занимает Андрей Свечников («Каролина», 2-й номер, 294 очка в 376 играх, 123 шайбы, 340 минут).