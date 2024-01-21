Брэди Ткачак провел 400-й матч в НХЛ. У капитана «Оттавы» 311 очков и 588 минут штрафа
Брэди Ткачак проводит 400-й матч в рамках НХЛ.
Капитан «Оттавы» принял участие в игре против «Виннипега» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
Это 400-я игра американского нападающего в рамках регулярок.
Он выступает за «Сенаторс» с сезона-2018/19. На его счету 311 (144+167) очков при общем показателе полезности «-64» и 588 минутах штрафа.
Среди игроков, выбранных на драфте НХЛ-2018, Ткачак (4-й номер) занимает текущее первое место по очкам, голам и числу штрафных минут.
Второе место во всех этих номинациях занимает Андрей Свечников («Каролина», 2-й номер, 294 очка в 376 играх, 123 шайбы, 340 минут).