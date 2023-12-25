Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (74). Задоров с 49 идет на 12-м месте

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак лидирует в НХЛ по числу штрафных минут.

24-летний нападающий стал самым недисциплинированным игроком лиги на отрезке между стартом регулярного чемпионата и рождественской паузой.

Американец имеет на счету 74 минуты штрафа в 29 играх при 24 (15+9) набранных очках.

В топ-5 также входят форвард «Аризоны» Лиэм О’Брайен (70 минут в 33 играх), форвард « » (65 в 31), защитник « » Радко Гудас (65 в 31) и форвард « » Остин Уотсон (60 в 16).

Среди россиян больше всех штрафа у защитника Никиты Задорова («Калгари» и «Ванкувер», 49 в 32, общее 12-е место).

Кочетков отразил штрафной бросок Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе. Брэди упал и хотел разобраться с Петром, ему дали 10 минут штрафа