Шабанов и 1-й номер драфта-2025 Шефер – в составе «Айлендерс» на старте сезона. Варламов в списке травмированных
Максим Шабанов вошел в состав «Айлендерс» на старте регулярного чемпионата НХЛ.
Вчера клубы сократили число хоккеистов в главной команде до 23 человек.
Бывший форвард «Трактора» вошел в список оставшихся в НХЛ. В предсезонных матчах Шабанов забросил одну шайбу за 4 игры.
Также в составе «Айлендерс» числится Мэттью Шефер, выбранный под первым номером на драфте-2025.
Голкипер Семен Варламов находится в списке травмированных. Он не играет с ноября 2024 года из-за травмы колена.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
