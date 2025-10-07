Шабанов и 1-й номер драфта-2025 Шефер – в составе «Айлендерс» на старте сезона. Варламов в списке травмированных

Максим Шабанов вошел в состав «Айлендерс» на старте регулярного чемпионата НХЛ.

Вчера клубы сократили число хоккеистов в главной команде до 23 человек.

Бывший форвард «Трактора» вошел в список оставшихся в НХЛ. В предсезонных матчах Шабанов забросил одну шайбу за 4 игры.

Также в составе «Айлендерс » числится Мэттью Шефер , выбранный под первым номером на драфте-2025.

Голкипер Семен Варламов находится в списке травмированных. Он не играет с ноября 2024 года из-за травмы колена.