Карбери об Овечкине: «Абсолютно уверен, что он будет готов к старту сезона. Надеюсь, его физика и скорость максимально близки к форме середины регулярки»

Спенсер Карбери оценил готовность Александра Овечкина к новому сезону НХЛ.

Российский нападающий пропустил часть предсезонных сборов из-за травмы нижней части тела. Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет в ночь с 8 на 9 октября против «Бостона».

«По предсезонным играм очень сложно оценить его готовность. Будем честны, в них Овечкин просто старается не травмироваться и играть на конкурентоспособном уровне. Посмотрим, как все будет выглядеть на старте сезона, но я абсолютно уверен, что он будет готов.

Надеюсь, его физическая форма, скорость и все остальное максимально приближены к форме середины сезона. Или что у него хотя бы было достаточно времени, чтобы подготовиться к началу», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»