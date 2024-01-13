Гусев повторил рекорд Шипачева по ассистам в одной регулярке за «Динамо» (48). Никита – лидер гонки бомбардиров КХЛ
Никита Гусев повторил рекорд Вадима Шипачева по ассистам за «Динамо» в сезоне.
Московское «Динамо» разгромило «Торпедо» (6:1) дома в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
31-летний форвард трижды выступал в роли ассистента при трех голах Седрика Пакетта.
Таким образом, Гусев повторил рекорд Шипачева по количеству передач в одной регулярке за бело-голубых – 48.
На счету Гусева также 18 голов в 51 матче. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, имея 66 очков. Статистика Никиты – здесь.