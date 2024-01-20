Гурде дисквалифицирован на 2 матча за силовой прием против Экхольма. Форвард «Сиэтла» толкнул игрока «Ойлерс» в стекло, ударив плечом в лицо

НХЛ дисквалифицировала Янни Гурде на 2 матча.

Нападающий « » наказан за свои действия в матче против « ».

В третьем периоде применил силовой прием против защитника «Ойлерс», толкнув соперника в стекло, нанеся удар плечом в лицо.

В результате этого эпизода между хоккеистами возникла потасовка. Гурде был удален на пять минут за неправильную атаку, Экхольм получил две минуты за грубость.

Кроме того, из зарплаты Гурде вычтут 53 819,44 долларов. Эти деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.