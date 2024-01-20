Гурде дисквалифицирован на 2 матча за силовой прием против Экхольма. Форвард «Сиэтла» толкнул игрока «Ойлерс» в стекло, ударив плечом в лицо

Теги Эдмонтон видео НХЛ Маттиас Экхольм Сиэтл Янни Гурде Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Янни Гурде на 2 матча.

Нападающий «Сиэтла» наказан за свои действия в матче против «Эдмонтона».

В третьем периоде Янни Гурде применил силовой прием против защитника «Ойлерс», толкнув соперника в стекло, нанеся удар Маттиасу Экхольму плечом в лицо.

В результате этого эпизода между хоккеистами возникла потасовка. Гурде был удален на пять минут за неправильную атаку, Экхольм получил две минуты за грубость.

Кроме того, из зарплаты Гурде вычтут 53 819,44 долларов. Эти деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блин, а мак то не пальцем деланый, первым полетел разбираться
+1
-1
0
Курд напросился.
0
0
0
Ответ Кирилл Пахомов
Блин, а мак то не пальцем деланый, первым полетел разбираться
У Мака явно были какие то претензии к Гурду. Он там минут 6 на собирал до этого эпизода на Янни, но судьи "не отметили". А в итоге пострадал вообще бедняга Экхольм.
Интересно будет ли продолжение.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий