Жамнов о «Спартаке»: «Мы не сдаемся. Менять всю систему нет смысла, играть от обороны не будем»

Алексей Жамнов не собирается менять систему игры «Спартака».

Главный тренер красно-белых заявил об этом после поражения от «Авангарда» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Надеюсь, что этот состав уже способен на что-то. Но есть ребята, которые на подходе из лазарета, готовы играть. Так что посмотрим по составу на следующую игру. Ясно, что мы пытаемся найти сочетания, найти еще одного центрального среди крайних. Ищем, мы не сдаемся.

ошибается? Подустал немножко, поэтому не играл в прошлом матче. Но неправильно акцентировать именно на его ошибках, мы играем командой. Все ошибаются, нужно делать правильные выводы, у него вся карьера впереди. Много у кого не получается, когда команда проигрывает, тут надо держать удар. Будем наблюдать, как он отреагирует.

Хочется, конечно, иногда сыграть попроще, но глобально ничего менять не хочется. Ребята-то травмированные вернутся, и мы все равно будем играть в тот хоккей, в который играли весь сезон. Менять всю систему нет смысла, играть от обороны мы не будем», – сказал .