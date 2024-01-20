Жамнов о «Спартаке»: «Мы не сдаемся. Менять всю систему нет смысла, играть от обороны не будем»

Теги Спартак травмы Алексей Жамнов КХЛ Чемпионат.com Егор Савиков Хоккей

Алексей Жамнов не собирается менять систему игры «Спартака».

Главный тренер красно-белых заявил об этом после поражения от «Авангарда» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Надеюсь, что этот состав уже способен на что-то. Но есть ребята, которые на подходе из лазарета, готовы играть. Так что посмотрим по составу на следующую игру. Ясно, что мы пытаемся найти сочетания, найти еще одного центрального среди крайних. Ищем, мы не сдаемся.

Савиков ошибается? Подустал немножко, поэтому не играл в прошлом матче. Но неправильно акцентировать именно на его ошибках, мы играем командой. Все ошибаются, нужно делать правильные выводы, у него вся карьера впереди. Много у кого не получается, когда команда проигрывает, тут надо держать удар. Будем наблюдать, как он отреагирует.

Хочется, конечно, иногда сыграть попроще, но глобально ничего менять не хочется. Ребята-то травмированные вернутся, и мы все равно будем играть в тот хоккей, в который играли весь сезон. Менять всю систему нет смысла, играть от обороны мы не будем», – сказал Жамнов

8 комментариев
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Мы не сдаемся, и будем ставить Ковальчука в состав, пока из ПО не вылетим
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Ответ Кино Музыка
Началась та же бесовщина что и в футболе. У всех команд кроме одной на ровном месте рушится вдруг игра. Если это продолжится, о нормальном хоккее можно забыть.
Ну посмотри на Ак Барс, который до 7го места скатывался, на Торпедо, у которых был спад. Как СКА начинал. У всех команд лиги есть такие отрезки. Я за Спартак спокоен. Вернуться травмированные, к плей-офф подберемся с нормальным составом.
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С легендой СКА в составе нам ничего не светит, мы обречены...
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Ответ Russ Ivan
С легендой СКА в составе нам ничего не светит, мы обречены...
Ну причем тут один Ковальчук, когда у нас 4 основных центра поломаны? Когда Чайковски удаляется в самый неподходящий момент, когда вратари не подтаскивают.
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Ответ genowayy
Ну причем тут один Ковальчук, когда у нас 4 основных центра поломаны? Когда Чайковски удаляется в самый неподходящий момент, когда вратари не подтаскивают.
Ну когда центры вернутся в строй и Ковальчук будет продолжать играть в основе, то у нас действительно будут большие проблемы - вчера хорошо было заметно, что все наши основные крайние форварды играют лучше Ковальчука...
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Началась та же бесовщина что и в футболе. У всех команд кроме одной на ровном месте рушится вдруг игра. Если это продолжится, о нормальном хоккее можно забыть.
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Броски нужно улучшать. В обороне лучше клюшкой работать.
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