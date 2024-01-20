«Миннесота» с 5 голами в большинстве, Ванечек с 29 сэйвами против «Коламбуса» и Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ
«Миннесота», Витек Ванечек и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (2+1) очками в матче с «Флоридой» (6:4).
Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек с 29 сэйвами после 30 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1).
Первая звезда – «Миннесота» с 5 шайбами в большинстве в матче с «Пантерс» после 6 попыток. Это стало повторением клубного рекорда.