«Миннесота» с 5 голами в большинстве, Ванечек с 29 сэйвами против «Коламбуса» и Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ

«Миннесота», Витек Ванечек и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард «Миннесоты» с 3 (2+1) очками в матче с «Флоридой» (6:4).

Вторая звезда – вратарь « » с 29 сэйвами после 30 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1).

Первая звезда – « » с 5 шайбами в большинстве в матче с «Пантерс» после 6 попыток. Это стало повторением клубного рекорда.