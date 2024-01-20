«Миннесота» с 5 голами в большинстве, Ванечек с 29 сэйвами против «Коламбуса» и Капризов с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Миннесота НХЛ Витек Ванечек Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота», Витек Ванечек и Кирилл Капризов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (2+1) очками в матче с «Флоридой» (6:4). 

Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек с 29 сэйвами после 30 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1). 

Первая звезда – «Миннесота» с 5 шайбами в большинстве в матче с «Пантерс» после 6 попыток. Это стало повторением клубного рекорда

2 комментария
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Впервые вижу команду в звездах, необычно
+6
0
+6
Ответ Владимир Бакшеев
Впервые вижу команду в звездах, необычно
Когда Америка выигрывала мчм, ючм или женский аналог бывало, что всю команду ставили)
+3
0
+3
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