QMJHL назвала приз лучшему снайперу в честь Марио Лемье. Он забросил 133 шайбы в 70 играх в сезоне-1983/84

QMJHL назвала приз лучшему снайперу в честь Марио Лемье.

Юниорская лига Квебека и Приморских провинций (M в названии с недавних пор значит Maritime, а не Major – прим. Sports.ru) будет вручать награду игроку с наибольшим числом голов по итогам регулярного чемпионата.

Член Зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « » и шестикратный обладатель приза лучшему бомбардиру владеет рекордами QMJHL по очкам (282) и голам (133) за один сезон (1983/84, «Лаваль Вуазен», 70 игр).

«Игра в QMJHL заложила отличную основу для моей карьеры в НХЛ. Для меня большая честь, что лига и ее клубы решили назвать награду в мою честь. Спасибо!», – сказал .

Отметим, что приз лучшему бомбардиру QMJHL назван в честь другого члена Зала славы – Жана Беливо.