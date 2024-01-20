QMJHL назвала приз лучшему снайперу в честь Марио Лемье. Он забросил 133 шайбы в 70 играх в сезоне-1983/84

Теги Питтсбург Марио Лемье НХЛ юниорская лига Квебека Канадская хоккейная лига Хоккей

QMJHL назвала приз лучшему снайперу в честь Марио Лемье.

Юниорская лига Квебека и Приморских провинций (M в названии с недавних пор значит Maritime, а не Major – прим. Sports.ru) будет вручать награду игроку с наибольшим числом голов по итогам регулярного чемпионата. 

Член Зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» и шестикратный обладатель приза лучшему бомбардиру НХЛ владеет рекордами QMJHL по очкам (282) и голам (133) за один сезон (1983/84, «Лаваль Вуазен», 70 игр). 

«Игра в QMJHL заложила отличную основу для моей карьеры в НХЛ. Для меня большая честь, что лига и ее клубы решили назвать награду в мою честь. Спасибо!», – сказал Лемье

Отметим, что приз лучшему бомбардиру QMJHL назван в честь другого члена Зала славы – Жана Беливо. 

9 комментариев
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Ответ Splin
Странно что в нет призов имении 99го в НХЛ. Должны такие быть за очки, передачи✌️😛
можно, к примеру, лучшего по ассистам за сезон давать, голы-то есть
+4
0
+4
Уникальные результаты. Единственный равный соперник Гретцки.
+2
-1
+1
Ответ Кино Музыка
Уникальные результаты. Единственный равный соперник Гретцки.
Странно что в нет призов имении 99го в НХЛ. Должны такие быть за очки, передачи✌️😛
+1
0
+1
Ответ Ice Trail
можно, к примеру, лучшего по ассистам за сезон давать, голы-то есть
Ну и я о том же.
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Уникальные результаты. Единственный равный соперник Гретцки.
Да, самый близки к 99му
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Уникальные результаты. Единственный равный соперник Гретцки.
Ну в принципе идут отдельно от всех остальных. Потом Орр
+1
0
+1
Ответ Splin
Ну в принципе идут отдельно от всех остальных. Потом Орр
Не вижу, в чём Орр уступает этим двоим.
Будучи надёжнейшим в обороне, забивал и отдавал на уровне лучших форвардов.
+1
0
+1
Ответ SlavaF.
Не вижу, в чём Орр уступает этим двоим. Будучи надёжнейшим в обороне, забивал и отдавал на уровне лучших форвардов.
Ну в понимании и чтении игры оба уступают 99му. В Талантливости, скажем так, первый Марио. Ну про стату я молчу, ибо некоректно сравнивать разные позиции. И к слову тот жеОрр считал Коффи сильней себя
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Ответ SlavaF.
Не вижу, в чём Орр уступает этим двоим. Будучи надёжнейшим в обороне, забивал и отдавал на уровне лучших форвардов.
ну в органищацмонном плане 99ый и 66 выше
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