Аскаров одержал 9 побед в последних 10 матчах за фарм «Нэшвилла». У него 3 шатаута на отрезке

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Техас Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров одержал 10 побед в последних 11 матчах за фарм «Нэшвилла».

21-летний вратарь «Милуоки» отразил 25 из 29 бросков в матче АХЛ с «Техасом» (5:4). 

Победа стала для него 6-й подряд и 9-й – в последних 10 матчах. На этом отрезке у него 3 игры на ноль. 

Всего в сезоне Аскаров провел 20 игр и одержал 13 побед при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,12. 

Также он провел 2 матча за «Предаторс» в НХЛ

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2 комментария
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Люди недобрые стали! Что он вам сделал плохого!? Как знать лет через 5-10 возможно на него болельщики России молиться будут!
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