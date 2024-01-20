Аскаров одержал 9 побед в последних 10 матчах за фарм «Нэшвилла». У него 3 шатаута на отрезке
Ярослав Аскаров одержал 10 побед в последних 11 матчах за фарм «Нэшвилла».
21-летний вратарь «Милуоки» отразил 25 из 29 бросков в матче АХЛ с «Техасом» (5:4).
Победа стала для него 6-й подряд и 9-й – в последних 10 матчах. На этом отрезке у него 3 игры на ноль.
Всего в сезоне Аскаров провел 20 игр и одержал 13 побед при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,12.
Также он провел 2 матча за «Предаторс» в НХЛ.