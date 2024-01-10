Аскаров – игрок недели в АХЛ. Вратарь сделал 2 шатаута в 2 матчах

Теги рейтинги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Ярослав Аскаров Колорадо Иглс Хоккей

Российский вратарь Ярослав Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ.

2 января «Нэшвилл» отправил Аскарова в фарм-клуб в АХЛ после первой победы в НХЛ – над «Вашингтоном» (3:2 Б).

На прошлой неделе Ярослав Аскаров сделал 2 шатаута в двух играх против «Колорадо Иглс», отразив в общей сложности 56 бросков.

В первом матче против «Иглс» (1:0 ОТ) 21-летний россиянин отразил 30 бросков, а во втором (5:0) – 26. Он сделал первые шатауты в сезоне АХЛ и продлил сухую серию до 131 минуты и 13 секунд.

Всего в этом сезоне АХЛ Ярослав провел 17 матчей, (10-6-1), пропуская в среднем 2,14 шайбы (второй в лиге) и отражая 92,0% бросков (делит 6-е место в лиге).

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2 комментария
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"и отражая 90,2% бросков (шестой в лиге)"
Не 90,2% а 92,0%
не шестой, а седьмой
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