Аскаров – игрок недели в АХЛ. Вратарь сделал 2 шатаута в 2 матчах

Российский вратарь Ярослав Аскаров назван лучшим игроком недели в АХЛ.

2 января « » отправил Аскарова в фарм-клуб в АХЛ после первой победы в – над «Вашингтоном» (3:2 Б).

На прошлой неделе сделал 2 шатаута в двух играх против « », отразив в общей сложности 56 бросков.

В первом матче против «Иглс» (1:0 ОТ) 21-летний россиянин отразил 30 бросков, а во втором (5:0) – 26. Он сделал первые шатауты в сезоне АХЛ и продлил сухую серию до 131 минуты и 13 секунд.

Всего в этом сезоне АХЛ Ярослав провел 17 матчей, (10-6-1), пропуская в среднем 2,14 шайбы (второй в лиге) и отражая 92,0% бросков (делит 6-е место в лиге).