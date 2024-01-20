Элиас Петтерссон о новом контракте с «Ванкувером»: «Подождем завершения сезона»
Элиас Петтерссон не подпишет новый контракт с «Ванкувером» до конца сезона.
«Подождем завершения сезона», – сказал шведский нападающий в ответ на вопрос о контрактной ситуации.
Вчера стало известно, что «Кэнакс» продлили контракт с президентом по хоккейным операциям Джимом Рутерфордом. Менеджер сообщил, что клуб хочет подписать новый контракт с форвардом.
Действующее соглашение 25-летнего игрока со средней зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
В 45 матчах в текущем регулярном чемпионате НХЛ Петтерссон набрал 59 (24+35) очков. В прошлом сезоне он впервые в карьере достиг отметки 100 очков – 102 (39+63) балла в 80 играх.
Куч действительно выбрал необычно длинный мост, но оба Кубка он взял, уже играя на 9.5 контракте. Тоже не вписывается в твою схему.
Если бы "ужимание" гарантировало Кубки, ужимались бы все, но всё работает немного по-другому.
на рынке после сезона 18/19 ему бы вообще дали бы все 13.