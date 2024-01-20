Элиас Петтерссон о новом контракте с «Ванкувером»: «Подождем завершения сезона»

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон не подпишет новый контракт с «Ванкувером» до конца сезона.

«Подождем завершения сезона», – сказал шведский нападающий в ответ на вопрос о контрактной ситуации. 

Вчера стало известно, что «Кэнакс» продлили контракт с президентом по хоккейным операциям Джимом Рутерфордом. Менеджер сообщил, что клуб хочет подписать новый контракт с форвардом. 

Действующее соглашение 25-летнего игрока со средней зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом. 

В 45 матчах в текущем регулярном чемпионате НХЛ Петтерссон набрал 59 (24+35) очков. В прошлом сезоне он впервые в карьере достиг отметки 100 очков – 102 (39+63) балла в 80 играх. 

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Миссон
Дадут много - 11 - 11,5 млн. на 8 лет. Но для глубины состава было бы хорошо, если Элиас подписался на 9,5-10 млн.
Петтерссон за десятку в год - это даже не смешно. 11,5х8 получил Нюландер, а Петтерссон и сильнее как игрок и гораздо важнее для своей команды. Элиас смело может просить 13 и Ванкувер никуда не денется.
+19
-2
+17
ну тут 11-12 лямов и к гадалке не ходи)
+10
-1
+9
Ответ Павел Корнилов
Комментарий скрыт
Нюл - третий лучший игрок своей команды, Элиас - безоговорочно лучший в Ванкувере, причем с большим запасом.
+5
-1
+4
Ответ korsar87
ну Кучеров же 9.5 получает и играет...но заслуживает большего, мож Петерсон тоже на уступки пойдет...х.з.
9.5 Кучерова в Тампе это 11+ в Ванкувере
+4
-1
+3
Исходя из канадских налогов, думаю около 12,9 млн в год будет.
+3
-1
+2
Ответ Павел Корнилов
А у Элиаса в команде и конкурентов нет. Ну разве только Куин. А у Торонто и Усы и Марнер, в такой компании третьим быть,высокий показатель
Даже если так, то ценность Петтерссона для своей команды ещё выше. Соответственно и получать он должен больше
+2
-1
+1
12.3 млн. на 7 лет.
+2
-2
0
Наверное, на Нюландера ориентироваться будет. Для начала...
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Кутузов
Нюл - третий лучший игрок своей команды, Элиас - безоговорочно лучший в Ванкувере, причем с большим запасом.
А у Элиаса в команде и конкурентов нет. Ну разве только Куин. А у Торонто и Усы и Марнер, в такой компании третьим быть,высокий показатель
0
0
0
Ответ Миссон
Вы говорите с позиции интересов (финансовых) игрока. Я говорю с позиции интересов клуба. Игроки с чемпионскими амбициями должны понимать, что выбивая себе жирный контракт они уменьшают себе же возможность выиграть Кубок Стэнли. Известны примеры Кучерова и Маккиннона, которые играли на достаточно скромных контрактах, зато у их клубов было больше финансовой гибкости, что позволило подписать нужных игроков, и это сделало их команды чемпионами. Свои деньги и Куч и Мак потом получили, зато уже с чемпионскими перстнями. Те же, кто как Мэтьюс, Макдэвид, Эрик Карлссон и проч., сразу стремятся выбить себе супермаксимальные контракты, потом упираются в проблему ограниченного ростера своих команд, качество которого во-многом как раз и зависит от гибкости платежной ведомости. Чтобы иметь боеспособный в плей-офф состав в команде не должно быть больше 2-х контрактов 9+ млн., иначе вы будете регулярно биты в плей-офф, как это раз за разом происходит с Торонто и Эдмонтоном, теперь и Тампа вошла в их число, раздав большие контракты Василевскому, Сергачеву, Пойнту и убив тем самым гибкость своей платежки, а значит лишив себя реальных шансов на Кубок Стэнли с этим составом.
Ну сколько можно мусолить эту чепуху про "благородных" Маккиннона и Кучерова? Натану выписали именно те деньги, на которые он в тот момент наиграл, он нигде не ужимался.

Куч действительно выбрал необычно длинный мост, но оба Кубка он взял, уже играя на 9.5 контракте. Тоже не вписывается в твою схему.

Если бы "ужимание" гарантировало Кубки, ужимались бы все, но всё работает немного по-другому.
0
0
0
Ответ Latenight Radio
Ну сколько можно мусолить эту чепуху про "благородных" Маккиннона и Кучерова? Натану выписали именно те деньги, на которые он в тот момент наиграл, он нигде не ужимался. Куч действительно выбрал необычно длинный мост, но оба Кубка он взял, уже играя на 9.5 контракте. Тоже не вписывается в твою схему. Если бы "ужимание" гарантировало Кубки, ужимались бы все, но всё работает немного по-другому.
так 9,5млн тоже была огромная скидка клубу,Куч смело мог просить 11 учитывая его уровень.
на рынке после сезона 18/19 ему бы вообще дали бы все 13.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий