«Ванкувер» подписал долгосрочный контракт с президентом по хоккейным операциям Рутерфордом

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Хоккей

«Ванкувер» и Джим Рутерфорд подписали новое соглашение.

Канадский клуб объявил о подписании долгосрочного договора с 74-летним функционером.

В «Ванкувере» Джим Рутерфорд занимает должность президента по хоккейным операциям.

Менеджер присоединился к клубу в декабре 2021 года.

В нынешнем сезоне НХЛ «Кэнакс» находятся на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 64 балла в 45 матчах.

3 комментария
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Первая половина этого сезона уж точно показывает, что дед заслужил.
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Я уж думал с 74-летним игроком
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Ответ Юрий Плотников
Я уж думал с 74-летним игроком
Ну он вратарем по-моему был.
В принципе, руки помнят наверно. Двигаться, как полевым игрокам, много не надо.)
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