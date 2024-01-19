«Ванкувер» подписал долгосрочный контракт с президентом по хоккейным операциям Рутерфордом

«Ванкувер» и Джим Рутерфорд подписали новое соглашение.

Канадский клуб объявил о подписании долгосрочного договора с 74-летним функционером.

В « » Джим Рутерфорд занимает должность президента по хоккейным операциям.

Менеджер присоединился к клубу в декабре 2021 года.

В нынешнем сезоне НХЛ «Кэнакс» находятся на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 64 балла в 45 матчах.