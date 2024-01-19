«Ванкувер» подписал долгосрочный контракт с президентом по хоккейным операциям Рутерфордом
«Ванкувер» и Джим Рутерфорд подписали новое соглашение.
Канадский клуб объявил о подписании долгосрочного договора с 74-летним функционером.
В «Ванкувере» Джим Рутерфорд занимает должность президента по хоккейным операциям.
Менеджер присоединился к клубу в декабре 2021 года.
В нынешнем сезоне НХЛ «Кэнакс» находятся на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 64 балла в 45 матчах.
В принципе, руки помнят наверно. Двигаться, как полевым игрокам, много не надо.)