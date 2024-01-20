У «Детройта» 12 бросков в створ в матче с «Каролиной». Антирекорд клуба – 11 в 1977 году

У «Детройта» 12 бросков в створ в матче с «Каролиной».

«Ред Уингс» проиграли «Харрикейнс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков 12:30.

12 бросков в створ за игру – второй худший результат в истории клуба. Антирекорд был зафиксирован в марте 1977 года – 11 бросков в матче с «Айлендерс» (2:4).

По 12 бросков также было в 1984 (против «Монреаля», 1:3), 1990 (против «Чикаго», 1:2) и 2004 (против «Сент-Луиса», 3:2) годах.

Отметим, что учет бросков в был официально введен в сезоне-1955/56.

Проиграв в основное время, «Детройт» завершил серию из 7 подряд игр с очками. Клуб идет в зоне плей-офф, занимая 2-е место в зоне wild card на Востоке.