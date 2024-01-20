У «Детройта» 12 бросков в створ в матче с «Каролиной». Антирекорд клуба – 11 в 1977 году

Теги Каролина Детройт НХЛ Дерек Лалонд Хоккей

У «Детройта» 12 бросков в створ в матче с «Каролиной».

«Ред Уингс» проиграли «Харрикейнс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков 12:30. 

12 бросков в створ за игру – второй худший результат в истории клуба. Антирекорд был зафиксирован в марте 1977 года – 11 бросков в матче с «Айлендерс» (2:4). 

По 12 бросков также было в 1984 (против «Монреаля», 1:3), 1990 (против «Чикаго», 1:2) и 2004 (против «Сент-Луиса», 3:2) годах.

Отметим, что учет бросков в НХЛ был официально введен в сезоне-1955/56. 

Проиграв в основное время, «Детройт» завершил серию из 7 подряд игр с очками. Клуб идет в зоне плей-офф, занимая 2-е место в зоне wild card на Востоке. 

6 комментариев
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Детройт в баскетболе рекорд поставил, со знаком минус, теперь решил и до хоккея добраться ))
Жаль конечно наблюдать Красные Крылья в таком состоянии
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При 12 бросках забили 2 шайбы после победной серии бектубека с Торонто и Флоридой, тут коню понятно любая команда не выдержит физически таких нагрузок. А не Детройт мертвый. Команда еле ползала по льду и держала интригу до последнего как по мне это показатель
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Ответ LightWithin
Детройт в баскетболе рекорд поставил, со знаком минус, теперь решил и до хоккея добраться )) Жаль конечно наблюдать Красные Крылья в таком состоянии
Вообще-то до этого в 7 последних играх Детройт одержал 6 побед (да и в проигранном Эдмонтону матче "крылья" взяли 1 очко), и держится в зоне плей-офф. Так что рано хоронить "крылья". Состав у них ровный и глубокий, много опытных игроков, усилились П.Кейном, который стал набирать хорошую форму после операции. Так что я верю в то, что Детройт сможет попасть в плей-офф в этом сезоне. Но в плей-офф, конечно, будет уже тяжело.
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Ответ VVV1
Мёртвый ройт под азерманом рвётся в плов мимо 8:)
Не стоит выдавать желаемое за действительное. У Детройта сейчас серия из 6 побед в 8 играх, в которых "крылья" набрали 13 очков из 16 возможных. Это называется "мёртвый"?! Lol.
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