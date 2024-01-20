Козырев о 3:0 с «Автомобилистом»: «Северсталь» победила за счет командных действий, хорошо двигала шайбу» 

Теги Северсталь Автомобилист Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев оценил победу над «Автомобилистом» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, мы слышали их поддержку. Победили за счет командных действий, хорошо двигали шайбу, хорошее движение, сыграли на отлично. 

Как прикрыли контратаки «Автомобилиста»? Играли как всегда, за счет контроля шайбы, за счет плотности это сработало. Играли целостно, не давали сопернику использовать их мастерство. 

В концовке держали шайбу, не атакуя? Было очевидно, что соперник попытается снять вратаря, мы не давали ему контролировать шайбу, этот план сработал», – сказал главный тренер «Северстали».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий