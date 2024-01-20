Козырев о 3:0 с «Автомобилистом»: «Северсталь» победила за счет командных действий, хорошо двигала шайбу» 

Андрей Козырев оценил победу над «Автомобилистом» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, мы слышали их поддержку. Победили за счет командных действий, хорошо двигали шайбу, хорошее движение, сыграли на отлично.

Как прикрыли контратаки « »? Играли как всегда, за счет контроля шайбы, за счет плотности это сработало. Играли целостно, не давали сопернику использовать их мастерство.

В концовке держали шайбу, не атакуя? Было очевидно, что соперник попытается снять вратаря, мы не давали ему контролировать шайбу, этот план сработал», – сказал главный тренер « ».