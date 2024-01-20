Козырев о 3:0 с «Автомобилистом»: «Северсталь» победила за счет командных действий, хорошо двигала шайбу»
Андрей Козырев оценил победу над «Автомобилистом» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, мы слышали их поддержку. Победили за счет командных действий, хорошо двигали шайбу, хорошее движение, сыграли на отлично.
Как прикрыли контратаки «Автомобилиста»? Играли как всегда, за счет контроля шайбы, за счет плотности это сработало. Играли целостно, не давали сопернику использовать их мастерство.
В концовке держали шайбу, не атакуя? Было очевидно, что соперник попытается снять вратаря, мы не давали ему контролировать шайбу, этот план сработал», – сказал главный тренер «Северстали».