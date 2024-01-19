Жамнов о «Спартаке»: «Уныния нет, мы не сдаемся. Зацепились бы за матч с «Авангардом», будь у нас другая скамейка»
Алексей Жамнов поделился мыслями о поражении от «Авангарда».
«Спартак» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Можно ли занести эту игру в актив?
– У меня нет претензий к игрокам. У нас свои проблемы, но главное, что ребята бились. В завершающей стадии не хватило мастерства.
А пропущенные голы в третьем периоде – наши ошибки. Каждая ошибка в такой игре дорогого стоит, но к ребятам претензий нет.
– В третьем периоде у вас была возможность снять вратаря. Почему не сделали этого?
– Ждали лучшего момента. Плюс нужны свежие лидеры, но они в тот момент были физически не готовы.
Если бы у нас была другая скамейка, мы бы зацепились за этот матч.
– Можно ли сказать, что «Спартак» готов биться даже таким составом?
– Надеюсь. Но у нас уже есть травмированные ребята, которые готовы сыграть в следующем матче, будем освежать состав.
Мы не сдаемся, пытаемся найти центрального нападающего среди крайних.
– Савиков находился на льду во время двух пропущенных шайб. Как оцените его игру?
– Прошлую игру дали ему отдохнуть. Переходить на личности не очень правильно, выигрывает и проигрывает команда.
Все ошибаются, главное – сделать правильные выводы. Надеюсь, Егор будет сильнее в дальнейшем. Он должен оправдать свои авансы.
– Какие сейчас эмоции в команде?
– У нас нет уныния.
Мы прекрасно понимаем ситуацию и место, на котором находимся. К ребятам претензий нет, они бились, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Чуть больше трети состава сейчас это игроки подтянутые из Химика и игроки на двухсторонних контрактах кхл/вхл
Ягр не звезда, Ягр - Суперзвезда! А в сравнении с ним, Мегавезда! Ягр один из величайших за всю историю хоккея и не важно что говорят завистники.