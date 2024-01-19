Жамнов о «Спартаке»: «Уныния нет, мы не сдаемся. Зацепились бы за матч с «Авангардом», будь у нас другая скамейка»

Теги Авангард Спартак Алексей Жамнов КХЛ Матч ТВ Егор Савиков Хоккей

Алексей Жамнов поделился мыслями о поражении от «Авангарда».

«Спартак» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Можно ли занести эту игру в актив?

– У меня нет претензий к игрокам. У нас свои проблемы, но главное, что ребята бились. В завершающей стадии не хватило мастерства.

А пропущенные голы в третьем периоде – наши ошибки. Каждая ошибка в такой игре дорогого стоит, но к ребятам претензий нет.

– В третьем периоде у вас была возможность снять вратаря. Почему не сделали этого?

– Ждали лучшего момента. Плюс нужны свежие лидеры, но они в тот момент были физически не готовы.

Если бы у нас была другая скамейка, мы бы зацепились за этот матч.

– Можно ли сказать, что «Спартак» готов биться даже таким составом?

– Надеюсь. Но у нас уже есть травмированные ребята, которые готовы сыграть в следующем матче, будем освежать состав.

Мы не сдаемся, пытаемся найти центрального нападающего среди крайних.

– Савиков находился на льду во время двух пропущенных шайб. Как оцените его игру?

– Прошлую игру дали ему отдохнуть. Переходить на личности не очень правильно, выигрывает и проигрывает команда.

Все ошибаются, главное – сделать правильные выводы. Надеюсь, Егор будет сильнее в дальнейшем. Он должен оправдать свои авансы.

– Какие сейчас эмоции в команде?

– У нас нет уныния.

Мы прекрасно понимаем ситуацию и место, на котором находимся. К ребятам претензий нет, они бились, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

15 комментариев
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Играет Спартак эпизодами очень даже не плохо этим составом. Придут ребята из лазарета и все будет нормально!
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Ответ Angelgirl
Кто те звезды, которые скоро проболеют? У Авангарда Ткачёв, кто у Спартака, кто-нибудь может назвать?
Там толпа. Спартак фактически лишился центров первых трёх пятёрок(Морозов, Мальцев, Локтионов) + Принс и Бурмистров.

Чуть больше трети состава сейчас это игроки подтянутые из Химика и игроки на двухсторонних контрактах кхл/вхл
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Чё за журналюги, ну спросите кто эти игроки, которые вернутся в следующей игре
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Ответ Alex Novatsky
этот тренер будучи игроком как-то сказал что ягр это не звезда, так можно сказать про него как про тренера что он не тренер КХЛ)
Ну он правильно сказал!
Ягр не звезда, Ягр - Суперзвезда! А в сравнении с ним, Мегавезда! Ягр один из величайших за всю историю хоккея и не важно что говорят завистники.
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Четвертое звено не успевали по темпу. Ну плюс обратно ошибки на пятаке. Соперника тоже готовиться и знает слабые места. Первая ошибка Савикова плохая. Защитник должен стоять боком к воротам.
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Отлично команда играла. Не отбивалась, не много не повезло... В плей-офф главное выйти на цска и ска, с другими играть можно
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Затяжной спад, плюс травмы, вратари нестабильны, первое звено почти выпало. Будем надеяться на лучшее, игра даёт надежду...
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Нам для попадания в плоф осталось набрать 4 очка в оставшихся 14 матчах, ну или Витязю в оставшихся 16 матчах потерять 4 очка - так что думаю в плофе мы будем, а дальше вопросов больше чем ответов ... в межсезонье конечно нужно искать игроков в оборону более высокой квалификации, чем Вишневский и Кин, как минимум...ну и с Ильей Валерьевичем не подписывать долгосрочный контракт)))
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Играют нормально,а потом в один момент сыпаться начинают . Не хватает чего то
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Ответ mitos
Четвертое звено не успевали по темпу. Ну плюс обратно ошибки на пятаке. Соперника тоже готовиться и знает слабые места. Первая ошибка Савикова плохая. Защитник должен стоять боком к воротам.
Савиков и в 3-й шайбе привез
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Ответ Сергей Лепехин
Отлично команда играла. Не отбивалась, не много не повезло... В плей-офф главное выйти на цска и ска, с другими играть можно
В полном составе можно и с ЦСКА и со СКА! Авангард хоть и уставший после Дальнего Востока, играл Спартак хорошо.
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Ответ Stolny51
Там толпа. Спартак фактически лишился центров первых трёх пятёрок(Морозов, Мальцев, Локтионов) + Принс и Бурмистров. Чуть больше трети состава сейчас это игроки подтянутые из Химика и игроки на двухсторонних контрактах кхл/вхл
Спасибо! Действительно хорошие игроки.
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