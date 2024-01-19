Вратарь «Северстали» Самойлов сделал 3 шатаута в 5 полных матчах в КХЛ. Голкипер прежде не играл в лиге

Теги Северсталь КХЛ Александр Самойлов Хоккей

Александр Самойлов не пропустил во втором матче подряд в КХЛ.

«Северсталь» победила «Автомобилист» (3:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь череповчан Александр Самойлов сыграл на ноль, отразив все 27 бросков.

Это второй шатаут подряд для вратаря, который в прошлой игре парировал 28 бросков в матче против «Трактора» (1:0 Б).

Всего голкипер сделал три шатаута в пяти полных матчах в нынешнем сезоне КХЛ, который является для игрока дебютным, поскольку 26-летний вратарь ранее в лиге не выступал.

В общей сложности Самойлов сыграл семь игр в этом сезоне, в двух играл он появлялся на замену – на этом отрезке он пропустил всего три шайбы.

Текущий сезон вратарь начинал в составе «Бурана» в ВХЛ, а ранее играл в Беларуси.

9 комментариев
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Ну если верить статистике спортса, он в 66 матчах белорусской лиги отразил 100% бросков. Чего уж тут удивляться
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Надо пацана прятать от Ротенберга
+7
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В Беларуси у него было 0.930, прилично вне зависимости от лиги
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+2
3 из 5 сухаря, еще в одной до сухаря не хватало около минуты.
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Ответ гилберт
Даже не однофамилец.
Спасибо за полезную информацию
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Какие шесть полных матчей ? У него пять полных матчей и два где он менял .
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Ай, что за лев этот Самойлов!
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Интересно, он не родственник вратаря Виталия Самойлова - олимпийского чемпиона Калгари’88?
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Ответ Monju
Интересно, он не родственник вратаря Виталия Самойлова - олимпийского чемпиона Калгари’88?
Даже не однофамилец.
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