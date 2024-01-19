Вратарь «Северстали» Самойлов сделал 3 шатаута в 5 полных матчах в КХЛ. Голкипер прежде не играл в лиге

Александр Самойлов не пропустил во втором матче подряд в КХЛ.

« » победила «Автомобилист» (3:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь череповчан сыграл на ноль, отразив все 27 бросков.

Это второй шатаут подряд для вратаря, который в прошлой игре парировал 28 бросков в матче против «Трактора» (1:0 Б).

Всего голкипер сделал три шатаута в пяти полных матчах в нынешнем сезоне , который является для игрока дебютным, поскольку 26-летний вратарь ранее в лиге не выступал.

В общей сложности Самойлов сыграл семь игр в этом сезоне, в двух играл он появлялся на замену – на этом отрезке он пропустил всего три шайбы.

Текущий сезон вратарь начинал в составе «Бурана» в ВХЛ, а ранее играл в Беларуси.