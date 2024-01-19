Хедман забил 151-й гол в НХЛ и вышел на чистое 8-е место в истории «Тампы»

Виктор Хедман вышел на чистое восьмое место по голам в истории «Тампы».

Защитник «Лайтнинг» набрал 4 (1+3) балла в матче против «Миннесоты» (7:3).

Теперь на счету 696 (151+545) очков в 1017 играх в лиге.

Он превзошел достижение (150 голов за « ») и вышел на единоличное восьмое место по голам в истории клуба.

Седьмое место занимает (161), шестое – Алекс Киллорн (198), пятое – Брэйден Пойнт (239). На четвертом месте идет Никита Кучеров (304), на третьем – Мартен Сен-Луи (365), на втором – Винсент Лекавалье (383). Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (534).