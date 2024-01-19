Хедман забил 151-й гол в НХЛ и вышел на чистое 8-е место в истории «Тампы»

Теги рейтинги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье Брэд Ричардс Мартен Сен-Луи НХЛ Виктор Хедман Стивен Стэмкос Тайлер Джонсон Алекс Киллорн Брэйден Пойнт Хоккей

Виктор Хедман вышел на чистое восьмое место по голам в истории «Тампы».

Защитник «Лайтнинг» набрал 4 (1+3) балла в матче НХЛ против «Миннесоты» (7:3).

Теперь на счету Виктора Хедмана 696 (151+545) очков в 1017 играх в лиге.

Он превзошел достижение Брэда Ричардса (150 голов за «Тампу») и вышел на единоличное восьмое место по голам в истории клуба.

Седьмое место занимает Тайлер Джонсон (161), шестое – Алекс Киллорн (198), пятое – Брэйден Пойнт (239). На четвертом месте идет Никита Кучеров (304), на третьем – Мартен Сен-Луи (365), на втором – Винсент Лекавалье (383). Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (534).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
потихоньку франкофон Венсан Лекавалье превратился в Винсента в переводе :)
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий