Хедман забил 151-й гол в НХЛ и вышел на чистое 8-е место в истории «Тампы»
Виктор Хедман вышел на чистое восьмое место по голам в истории «Тампы».
Защитник «Лайтнинг» набрал 4 (1+3) балла в матче НХЛ против «Миннесоты» (7:3).
Теперь на счету Виктора Хедмана 696 (151+545) очков в 1017 играх в лиге.
Он превзошел достижение Брэда Ричардса (150 голов за «Тампу») и вышел на единоличное восьмое место по голам в истории клуба.
Седьмое место занимает Тайлер Джонсон (161), шестое – Алекс Киллорн (198), пятое – Брэйден Пойнт (239). На четвертом месте идет Никита Кучеров (304), на третьем – Мартен Сен-Луи (365), на втором – Винсент Лекавалье (383). Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (534).