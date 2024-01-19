Жафяров про слухи об отказе от обмена в «Металлург»: «Такого не было. Переговоры – сложная штука. Кто-то что-то услышал, и сразу же разнеслось»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Дамир Жафяров прокомментировал слухи об отказе от обмена в «Металлург».

27 декабря 2023 года «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» совершили трехсторонний обмен, в результате которого к омскому клубу присоединился Жафяров.

– Вы действительно отказались от обмена в «Металлург»?

– Все писали, что я отказался, но такого не было. Переговоры – это сложная штука, кто-то что-то услышал, и сразу же разнеслось.

Есть определенные договоренности между сторонами, бывает, что пока ждешь какого-то решения, не можешь принимать следующее.

Никакого явного отказа с моей стороны не было, все происходило на стадии обсуждения. Словом, тяжелая ситуация, и хорошо, что она уже разрешилась, – сказал нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров.

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