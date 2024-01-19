Жафяров об «Авангарде»: «Кравец не душит творческих нападающих. Но нет такого, что можно делать вообще, что хочешь»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Дамир Жафяров высказался о работе с тренером «Авангарда» Михаилом Кравецом.

«Хорошее, боевое настроение. В команде все отлично, впереди важные игры, есть время подготовиться к решающим матчам, что-то подправить, потренировать. Сейчас каждый день – это подготовка.

Не думаю, что мне нужно судить о своей форме, тренерам все равно виднее. Но через игры все приходит, ведь нет лучшей тренировки, чем матч. Да, сразу был тяжелый выезд, но мне сейчас главное – как можно больше играть.

Конечно, подкупает, что Кравец не душит творческих нападающих. В то же время нет такого, что можно делать вообще, что хочешь. Всегда есть какие-то обязанности, которые важнее и превыше индивидуальных желаний», – сказал нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров.

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8 комментариев
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Ответ Alex9999995
Не думаю, что его можно считать творческим нападающим со статистикой в среднем 9 шайб за сезон за всю карьеру в КХЛ! Почти 30 летний хоккеист с такой статистикой, который сменил 8 клубов уже никогда не сможет быть в числе лидеров в истории КХЛ! Единственное в чем он может достичь успеха, так это с командными настройками, а не с творческими! Удачи Дамир, желаем чтобы твои слова не расходились с делами!
тут я не соглошушь!!! если давать хоккеисту играть а тем более как Ткачев В.Э. и взять сейчас Жафяров это два одинаковых игрока которые могут решить игру на площадке!! вспомним эпизод с Влалимиров Э.Т. кода у него были завязанные руки при дмитре рыбыкине!! и что сейчас он творит да есть ошибки есть какие то моменты которые он проваливает!! ну это Тройка Буше, Спунер и Ткачев. самая лучшая в КХЛ!! Вот представьте если бы Жавяров Прохоркин и Юрче играли бы в одном звене с начало сезона!!! я думаю они бы были на первых местах. поэтому надо немного подождать!!! и все будет тип топ!!!
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Кубок тебе с Авангардом!
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Не думаю, что его можно считать творческим нападающим со статистикой в среднем 9 шайб за сезон за всю карьеру в КХЛ! Почти 30 летний хоккеист с такой статистикой, который сменил 8 клубов уже никогда не сможет быть в числе лидеров в истории КХЛ! Единственное в чем он может достичь успеха, так это с командными настройками, а не с творческими!

Удачи Дамир, желаем чтобы твои слова не расходились с делами!
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Второе звено выглядит неплохо для начала, создают моменты,хотя реализация хромает. Надеюсь в дальнейшем еще лучше сыграются и начнут забрасывать больше шайб.
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Ответ Олег Бандуил
тут я не соглошушь!!! если давать хоккеисту играть а тем более как Ткачев В.Э. и взять сейчас Жафяров это два одинаковых игрока которые могут решить игру на площадке!! вспомним эпизод с Влалимиров Э.Т. кода у него были завязанные руки при дмитре рыбыкине!! и что сейчас он творит да есть ошибки есть какие то моменты которые он проваливает!! ну это Тройка Буше, Спунер и Ткачев. самая лучшая в КХЛ!! Вот представьте если бы Жавяров Прохоркин и Юрче играли бы в одном звене с начало сезона!!! я думаю они бы были на первых местах. поэтому надо немного подождать!!! и все будет тип топ!!!
Да ни кто при Рябыкине Ткачеву руки не связывал просто требовали отрабатывать в обороне и спрашивали за потери.
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Ответ Alex9999995
Не думаю, что его можно считать творческим нападающим со статистикой в среднем 9 шайб за сезон за всю карьеру в КХЛ! Почти 30 летний хоккеист с такой статистикой, который сменил 8 клубов уже никогда не сможет быть в числе лидеров в истории КХЛ! Единственное в чем он может достичь успеха, так это с командными настройками, а не с творческими! Удачи Дамир, желаем чтобы твои слова не расходились с делами!
сразу видно, что человек никогда особо игры Дамира и не видел. Кроме как творческой, его игру вообще больше никак не назвать
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