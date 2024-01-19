Жафяров об «Авангарде»: «Кравец не душит творческих нападающих. Но нет такого, что можно делать вообще, что хочешь»

Дамир Жафяров высказался о работе с тренером «Авангарда» Михаилом Кравецом.

«Хорошее, боевое настроение. В команде все отлично, впереди важные игры, есть время подготовиться к решающим матчам, что-то подправить, потренировать. Сейчас каждый день – это подготовка.

Не думаю, что мне нужно судить о своей форме, тренерам все равно виднее. Но через игры все приходит, ведь нет лучшей тренировки, чем матч. Да, сразу был тяжелый выезд, но мне сейчас главное – как можно больше играть.

Конечно, подкупает, что не душит творческих нападающих. В то же время нет такого, что можно делать вообще, что хочешь. Всегда есть какие-то обязанности, которые важнее и превыше индивидуальных желаний», – сказал нападающий « » .