Жафяров об «Ак Барсе»: «Характеризую эту историю одним словом – опыт. Не хотелось бы сейчас углубляться. Нет смысла после драки кулаками махать»

Дамир Жафяров высказался касательно своего ухода из «Ак Барса».

27 декабря 2023 года «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» совершили трехсторонний обмен, в результате которого к омскому клубу присоединился Жафяров.

– Расскажите, как вы видели и воспринимали то, что происходило в « ».

– Честно, не хотелось бы сейчас углубляться в эту историю. Хорошо, что все прошло, а, как говорится, нет смысла после драки кулаками махать, говорить что-то плохое.

Для себя я всю эту историю характеризую одним словом – опыт. Тот опыт, который, видимо, тоже нужно получить в карьере.

– Когда все обсуждали ваш уход куда-то из «Ак Барса», всегда фигурировал в первую очередь «Авангард». Омский клуб был в приоритете?

– Скажу так, что «Авангард» едва ли не первым высказал заинтересованность во мне. Но разговоры были с агентом, я на тот момент не думал об этом и хотел просто играть в хоккей.

– У вас было решающее слово в этой ситуации?

– Знаете, тут все так вместе сложилось, пусть и не сразу. Думаю, все стороны этот обмен устроил.

– Была уверенность, что этот сезон в любом случае не будет потерян?

– Да, к сожалению, бывают такие моменты в карьере, никто от них не застрахован. Больше всего хотелось играть в хоккей, помогать своей команде, а не участвовать в каких-то конфликтах, видеть почти каждый день в новостях свою фамилию, читать разные комментарии от людей, которые не владеют ситуацией.

К счастью, сейчас все гораздо спокойнее и можно выдохнуть.

– Был хоть какой-то шанс, что вы можете остаться в «Ак Барсе» и вернуть доверие ?

– Я думал об этом и надеялся на это. Но у всех разные взгляды на ситуацию, как сложилось – так сложилось, – сказал нападающий « » .