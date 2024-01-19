Жафяров об «Ак Барсе»: «Характеризую эту историю одним словом – опыт. Не хотелось бы сейчас углубляться. Нет смысла после драки кулаками махать»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Дамир Жафяров высказался касательно своего ухода из «Ак Барса».

27 декабря 2023 года «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» совершили трехсторонний обмен, в результате которого к омскому клубу присоединился Жафяров.

– Расскажите, как вы видели и воспринимали то, что происходило в «Ак Барсе».

– Честно, не хотелось бы сейчас углубляться в эту историю. Хорошо, что все прошло, а, как говорится, нет смысла после драки кулаками махать, говорить что-то плохое.

Для себя я всю эту историю характеризую одним словом – опыт. Тот опыт, который, видимо, тоже нужно получить в карьере.

– Когда все обсуждали ваш уход куда-то из «Ак Барса», всегда фигурировал в первую очередь «Авангард». Омский клуб был в приоритете?

– Скажу так, что «Авангард» едва ли не первым высказал заинтересованность во мне. Но разговоры были с агентом, я на тот момент не думал об этом и хотел просто играть в хоккей.

– У вас было решающее слово в этой ситуации?

– Знаете, тут все так вместе сложилось, пусть и не сразу. Думаю, все стороны этот обмен устроил.

– Была уверенность, что этот сезон в любом случае не будет потерян?

– Да, к сожалению, бывают такие моменты в карьере, никто от них не застрахован. Больше всего хотелось играть в хоккей, помогать своей команде, а не участвовать в каких-то конфликтах, видеть почти каждый день в новостях свою фамилию, читать разные комментарии от людей, которые не владеют ситуацией.

К счастью, сейчас все гораздо спокойнее и можно выдохнуть.

– Был хоть какой-то шанс, что вы можете остаться в «Ак Барсе» и вернуть доверие Билялетдинова?

– Я думал об этом и надеялся на это. Но у всех разные взгляды на ситуацию, как сложилось – так сложилось, – сказал нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров.

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4 комментария
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Хорошо то,что хорошо кончается. А сейчас Дамиру удачи в Авангарде,без травм и суетливости...просто найти взаимопонимание в новой тройке и клубе.
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Вот, что значит за баблом гонятся!
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опыт, он есть опыт даже отрицательный.
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доказывай,что не зря тебя на Геру выменили
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