Вратарь «Спартака» Николаев заработает около 20 млн рублей в сезоне-2024/25, 23 млн – в 2025/26 («СЭ»)

Дмитрий Николаев заработает около 43 млн рублей по новому контракту.

В декабре 2023 года «Спартак» подписал новое соглашение с вратарем до 2026 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне его зарплата составит около 20 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 23 млн.

В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 10 игр за московский клуб, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,85.

В нынешнем сезоне Николаев получит в « » около 8 млн рублей.