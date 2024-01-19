Вратарь «Спартака» Николаев заработает около 20 млн рублей в сезоне-2024/25, 23 млн – в 2025/26 («СЭ»)
Дмитрий Николаев заработает около 43 млн рублей по новому контракту.
В декабре 2023 года «Спартак» подписал новое соглашение с вратарем Дмитрием Николаевым до 2026 года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне его зарплата составит около 20 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 23 млн.
В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 10 игр за московский клуб, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,85.
В нынешнем сезоне Николаев получит в «Спартаке» около 8 млн рублей.
Назовите вратарей с российским паспортом до 25-ти лет с сопоставимой з/п, и сильнее Николаева, которого готовы отпустить из клуба.
Я уверен, ни одной фамилии мне не назовете.