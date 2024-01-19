Вратарь «Спартака» Николаев заработает около 20 млн рублей в сезоне-2024/25, 23 млн – в 2025/26 («СЭ»)

Теги Спартак КХЛ Спорт-Экспресс деньги Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев заработает около 43 млн рублей по новому контракту.

В декабре 2023 года «Спартак» подписал новое соглашение с вратарем Дмитрием Николаевым до 2026 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне его зарплата составит около 20 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 23 млн.

В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 10 игр за московский клуб, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,85.

В нынешнем сезоне Николаев получит в «Спартаке» около 8 млн рублей.

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9 комментариев
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Ответ gans.gans.73
слабоват...совсем не тащит...
Склонен с вами не согласиться.
Назовите вратарей с российским паспортом до 25-ти лет с сопоставимой з/п, и сильнее Николаева, которого готовы отпустить из клуба.
Я уверен, ни одной фамилии мне не назовете.
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По сравнению с 71 очень скромно, а работы на льду намного больше...
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Небольшие деньги, но жить можно
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В прошлом году в Ска было 45 миллионов.
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а дядя коля токарь 6го разряда не заработает 43 миллиона даже за всю жизнь
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Как же мы любим считать чужие деньги....
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