Стивен Стэмкос: «Если бы Кучеров мог играть 40 минут за матч, он бы хотел быть на льду. Вероятно, у «Тампы» не такая талантливая команда, как раньше, но Никита показывает результат»
Стивен Стэмкос похвалил Никиту Кучерова за стабильную игру в НХЛ.
В нынешнем сезоне российский нападающий набрал 72 (28+44) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Если он мог играть за 40 минут за матч, он бы хотел быть на льду. Мы даже шутили на этот счет.
В этом сезоне у нас было несколько раз, когда мы проводили игры в 11 форвардов и 7 защитников, или кто-то получал повреждение и завершал игру, и тогда Кучеров мог играть в двух разных звеньях. Это показывает то, насколько он хорош. Он и сам этого хочет. Поэтому это впечатляет.
Возможно, этот сезон немного отличается от сезона, когда Кучеров был назван MVP (игрок получил «Харт Трофи» в сезоне-2018/19, набрав 128 очков в регулярном чемпионате – Sports.ru), потому что у нас, вероятно, нет такого глубокого состава и талантливой команды, как раньше.
И Кучеров по-прежнему может выходить на площадку и показывать результаты на высоком уровне, независимо от того, с кем он выходит на лед. И это впечатляет.
Что отличает элитных игроков в этой лиге, так это их способность делать это стабильно, независимо от ситуации», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.
1. Рантанен 23.18
2. МакКиннон 23.09
3. Кучеров 21.51
4. Ничушкин 21.49
5. Штюцле 21.39
6. МакДэвид 21.34
7. Мэттьюс 21.15
8. Марнер 21.15
9. Сузуки 21.10
10. Драйзайтль 21.05