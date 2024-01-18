Стивен Стэмкос: «Если бы Кучеров мог играть 40 минут за матч, он бы хотел быть на льду. Вероятно, у «Тампы» не такая талантливая команда, как раньше, но Никита показывает результат»

Стивен Стэмкос похвалил Никиту Кучерова за стабильную игру в НХЛ.

В нынешнем сезоне российский нападающий набрал 72 (28+44) очка в 43 матчах регулярного чемпионата .

«Если он мог играть за 40 минут за матч, он бы хотел быть на льду. Мы даже шутили на этот счет.

В этом сезоне у нас было несколько раз, когда мы проводили игры в 11 форвардов и 7 защитников, или кто-то получал повреждение и завершал игру, и тогда Кучеров мог играть в двух разных звеньях. Это показывает то, насколько он хорош. Он и сам этого хочет. Поэтому это впечатляет.

Возможно, этот сезон немного отличается от сезона, когда Кучеров был назван MVP (игрок получил «Харт Трофи» в сезоне-2018/19, набрав 128 очков в регулярном чемпионате – Sports.ru), потому что у нас, вероятно, нет такого глубокого состава и талантливой команды, как раньше.

И Кучеров по-прежнему может выходить на площадку и показывать результаты на высоком уровне, независимо от того, с кем он выходит на лед. И это впечатляет.

Что отличает элитных игроков в этой лиге, так это их способность делать это стабильно, независимо от ситуации», – сказал капитан « » .