Стивен Стэмкос: «Если бы Кучеров мог играть 40 минут за матч, он бы хотел быть на льду. Вероятно, у «Тампы» не такая талантливая команда, как раньше, но Никита показывает результат»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Стивен Стэмкос похвалил Никиту Кучерова за стабильную игру в НХЛ.

В нынешнем сезоне российский нападающий набрал 72 (28+44) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Если он мог играть за 40 минут за матч, он бы хотел быть на льду. Мы даже шутили на этот счет.

В этом сезоне у нас было несколько раз, когда мы проводили игры в 11 форвардов и 7 защитников, или кто-то получал повреждение и завершал игру, и тогда Кучеров мог играть в двух разных звеньях. Это показывает то, насколько он хорош. Он и сам этого хочет. Поэтому это впечатляет.

Возможно, этот сезон немного отличается от сезона, когда Кучеров был назван MVP (игрок получил «Харт Трофи» в сезоне-2018/19, набрав 128 очков в регулярном чемпионате – Sports.ru), потому что у нас, вероятно, нет такого глубокого состава и талантливой команды, как раньше.

И Кучеров по-прежнему может выходить на площадку и показывать результаты на высоком уровне, независимо от того, с кем он выходит на лед. И это впечатляет.

Что отличает элитных игроков в этой лиге, так это их способность делать это стабильно, независимо от ситуации», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

11 комментариев
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Похвала от капитана и одного из лучших игроков поколения дорогого стоит. Все по делу. Харт скорее всего МакКиннону отдадут, но Арта Никита, надеюсь, заберет.
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среднее время на льду в сезоне 2023/24 (топ-10 среди форвардов)
1. Рантанен 23.18
2. МакКиннон 23.09
3. Кучеров 21.51
4. Ничушкин 21.49
5. Штюцле 21.39
6. МакДэвид 21.34
7. Мэттьюс 21.15
8. Марнер 21.15
9. Сузуки 21.10
10. Драйзайтль 21.05
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Да что говорить. Уже неоспоримый факт, что Куч фанатик хоккея)
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Кучеров = Могучеров!
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Ответ ale10
Похвала от капитана и одного из лучших игроков поколения дорогого стоит. Все по делу. Харт скорее всего МакКиннону отдадут, но Арта Никита, надеюсь, заберет.
Ну Куча похвалил, а другим указал на то, что они далеко не Палаты и Джонсоны. В принципе, он прав.
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Он всегда делал разницу, но в этом году он реально претендент на mvp!!!
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Жаль Никита не любитель общаться. Ему бы в играющие тренеры дорога..
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Это из статьи на сайте НХЛ, советую прочитать ее всю
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Вот как раз хотелось бы большего от остальных. 3-4 звено, конечно, слабенькие, но и сам Стэмкос и, к примеру, Сирелли, могли бы играть получше. Ещё и Вася пока явно не в своих лучших кондициях. Так можно и мимо плей-офф пролететь. Пора включаться всем!
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Ответ Кино Музыка
Жаль Никита не любитель общаться. Ему бы в играющие тренеры дорога..
тяжело психологически быть играющим тренером. в Денвере подтвердят.
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