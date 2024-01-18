Игнатьев о 5:2 с Минском: «Драка в первом периоде повлияла, завела ребят. «Куньлунь» сыграл за удаленного до конца матча Йипа» 

Теги драки Динамо Минск КХЛ Брэндон Йип Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил победу над минским «Динамо» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хочу поздравить болельщиков с долгожданной победой. Как говорят в Мытищах, с детства – за «Куньлунь».

Очень рад за ребят, что после вчерашней неудачно сложившейся игры за одну ночь нашли в себе силы. И даже при счете 0:2 сначала сравняли, а потом выиграли матч.

Драка в первом периоде, на мой взгляд, повлияла, завела ребят, после этого мы забили первую – и во втором периоде игра поменялась. 

Абсолютно можно сказать, что мы сыграли за своего капитана Йипа, удаленного до конца матча. Смит великолепно действовал в воротах.

Отсутствие Пулккинена связано с тем, что решили добавить свежих ребят. Вышли Кэмпбелл и Мойл, они всю игру действовали против первого звена минского «Динамо» и выиграли свой микроматч 1:0, задачу они выполнили», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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