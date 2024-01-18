Игнатьев о 5:2 с Минском: «Драка в первом периоде повлияла, завела ребят. «Куньлунь» сыграл за удаленного до конца матча Йипа» 

Виктор Игнатьев оценил победу над минским «Динамо» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хочу поздравить болельщиков с долгожданной победой. Как говорят в Мытищах, с детства – за « ».

Очень рад за ребят, что после вчерашней неудачно сложившейся игры за одну ночь нашли в себе силы. И даже при счете 0:2 сначала сравняли, а потом выиграли матч.

Драка в первом периоде, на мой взгляд, повлияла, завела ребят, после этого мы забили первую – и во втором периоде игра поменялась.

Абсолютно можно сказать, что мы сыграли за своего капитана , удаленного до конца матча. Смит великолепно действовал в воротах.

Отсутствие Пулккинена связано с тем, что решили добавить свежих ребят. Вышли Кэмпбелл и Мойл, они всю игру действовали против первого звена минского « » и выиграли свой микроматч 1:0, задачу они выполнили», – сказал главный тренер «Куньлуня».