Игнатьев о 3:5 от «Салавата»: «Всю игру «Куньлуню» пришлось догонять. При 2:3 была возможность сравнять»
Виктор Игнатьев оценил поражение от «Салавата Юлаева» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Не очень удачно для нас сложился первый период. Сделали пару ошибок на ровном месте и дали возможность «Салавату Юлаеву» повести в счете. Получилось, что всю игру нам пришлось догонять. Где-то мы были рядом, счет был 2:3, была возможность сравнять.
В начале второго периода совершили непростительную ошибку. Нам пришлось догонять уже две шайбы. Концовка игры получилась драматической: «6 на 5» мы играем уже не первую игру… Догоняли, догоняли, но догнать не смогли.
Положа руку на сердце, хочу сказать, что в третьем периоде у соперника было огромное количество возможностей увеличить счет, и только благодаря нашему вратарю Джарасику он держал нас в игре на последних минутах, дал нам возможность поменяться на шестого полевого игрока», – сказал главный тренер «Куньлуня».