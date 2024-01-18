Заварухин о матче с «Северсталью»: «0:0 – не по игре. Реализация страдала. Жаль, что «Трактор» проиграл дома»

Теги Северсталь Трактор Алексей Заварухин КХЛ Джек Родуолд Хоккей

Алексей Заварухин подвел итоги матча с «Северсталью» (0:1 Б).

– Тяжелая игра. Могли забить как мы, так и соперник. Конечно, 0:0 – это не по игре. Были хорошие моменты у нас и у «Северстали». Единственное – реализация сегодня страдала. Жалко, что проиграли дома. Дальше у нас практически игры через день. Будем готовиться.

– Как оцените игру Джека Родуолда?

– Мы всегда от легионеров требуем большего. Он вливается в коллектив, тренировался всего пару раз. На это можно сделать скидку, но мы этого не делаем. Мы хотим, чтобы он сразу влился в коллектив и приносил нам пользу. Посмотрим этот матч и будем думать.

– Хорошая серия была на старте 2024-го года. Потом выезд в Минск. Может эта поездка как-то сказалась?

– Согласен. Парни в играх с Казанью и Нижнекамском потратили много эмоций. Сыграли хорошо. Конечно, этих эмоций не хватило в Минске. Сейчас никакого спада нет. Команда играет, третий период это показал. Придут голы – будет все нормально, – сказал главный тренер «Трактора».

12 комментариев
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По игре проигрывать в основное должны были, если бы не Фукале.
Проблема лежит на поверхности, и все соперники Трактора её уже поняли. Нет защитников, способных креативно начать атаку, выйти из-под давления. В играх с Локомотивом и Минском был очень активный прессинг в нашей зоне, и игра рухнула полностью. Северсталь делала то же самое, и это приносило плоды. Нападающие вынуждены выгрызать шайбу в своей зоне, теряя силы, потому что защитники не в состоянии начать атаку.
Раньше такую роль выполнял Бейлен, Пайлат круто выходил из-под прессинга, тот же Хэмилтон неплохо справлялся. Сейчас из тех кто есть, больше всего Щучинов нравится. Но вопрос, что все остальные тут делают? Яруллин 2 года непонятно чем занимался, сейчас забегал, продлевать будем? Блажиевский? Или может свою молодёжь голодную лучше подтягивать?
В итоге на данный момент команда крайне не сбалансирована по линиям. Крутую атакующую линию совместили с медленной (и по мысли, и по движению) обороной. Шабанова не зря на синюю линию ставили вместо защитника в одной из игр (в большинстве или 6 на 5), ну некому там креативить из защитников, кроме молодых. Дронов такой же дуболом, опять Магнитка нам шлак дорогостоящий технично скинула.
Ожидания ниже среднего, второй раунд ПО - это предел для такой команды, к сожалению.
Савин уже вон солому стелит и крайних назначает заранее, понимает же всё это.
+10
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+9
Ответ hardy33
По игре проигрывать в основное должны были, если бы не Фукале. Проблема лежит на поверхности, и все соперники Трактора её уже поняли. Нет защитников, способных креативно начать атаку, выйти из-под давления. В играх с Локомотивом и Минском был очень активный прессинг в нашей зоне, и игра рухнула полностью. Северсталь делала то же самое, и это приносило плоды. Нападающие вынуждены выгрызать шайбу в своей зоне, теряя силы, потому что защитники не в состоянии начать атаку. Раньше такую роль выполнял Бейлен, Пайлат круто выходил из-под прессинга, тот же Хэмилтон неплохо справлялся. Сейчас из тех кто есть, больше всего Щучинов нравится. Но вопрос, что все остальные тут делают? Яруллин 2 года непонятно чем занимался, сейчас забегал, продлевать будем? Блажиевский? Или может свою молодёжь голодную лучше подтягивать? В итоге на данный момент команда крайне не сбалансирована по линиям. Крутую атакующую линию совместили с медленной (и по мысли, и по движению) обороной. Шабанова не зря на синюю линию ставили вместо защитника в одной из игр (в большинстве или 6 на 5), ну некому там креативить из защитников, кроме молодых. Дронов такой же дуболом, опять Магнитка нам шлак дорогостоящий технично скинула. Ожидания ниже среднего, второй раунд ПО - это предел для такой команды, к сожалению. Савин уже вон солому стелит и крайних назначает заранее, понимает же всё это.
В первую очередь нужны изменения в руководстве, Савина уж точно гнать уже в прошлом сезоне надо было. Блажиевский команде тоже не нужен , был очень удивлен что он остался на этот сезон , Ярулин точно заиграл только в этом сезоне( уверен что в следующем этого не будет). Кстати Ткачев тоже проводит первый свой стояший сезон, позапрошлый никакой , в прошлом заиграл только под конец. Калинин также не понятно что делает у нас , да еще и капитаном был, Бурдасов за такие деньги тоже не нужен, Сошников лидер по загубленным моментам. Вопросов уйма и их точно не решить при Савине , следовательно Савина надо гнать в первую очередь.
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Вчера был наглядный урок для Вас! движение, скорость,оборона!!! Северсталь-молодцы!!!!!!!!
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Если салават и первый не пройдут оборона ужас
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Матч был равный. Что у нас с реализацией стало. Нужно срочно наладить реализацию и большинство когда появиться. Как самим не стыдно такому бревну платить просто позорище нашей команды он худший за всю историю трактора. Самое противное что ему на всё пофиг
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С такой нестабильной игрой мало шансов на серьёзный результат...
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Болею за Трактор,уважаю Северсталь,как бились в прошлом ПО с ЦСКА,любо дорого смотреть этот клуб!Трактор очнись давай вперёд блин!!!😎
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Видно не судьба, видно не судьба....
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Ответ hardy33
По игре проигрывать в основное должны были, если бы не Фукале. Проблема лежит на поверхности, и все соперники Трактора её уже поняли. Нет защитников, способных креативно начать атаку, выйти из-под давления. В играх с Локомотивом и Минском был очень активный прессинг в нашей зоне, и игра рухнула полностью. Северсталь делала то же самое, и это приносило плоды. Нападающие вынуждены выгрызать шайбу в своей зоне, теряя силы, потому что защитники не в состоянии начать атаку. Раньше такую роль выполнял Бейлен, Пайлат круто выходил из-под прессинга, тот же Хэмилтон неплохо справлялся. Сейчас из тех кто есть, больше всего Щучинов нравится. Но вопрос, что все остальные тут делают? Яруллин 2 года непонятно чем занимался, сейчас забегал, продлевать будем? Блажиевский? Или может свою молодёжь голодную лучше подтягивать? В итоге на данный момент команда крайне не сбалансирована по линиям. Крутую атакующую линию совместили с медленной (и по мысли, и по движению) обороной. Шабанова не зря на синюю линию ставили вместо защитника в одной из игр (в большинстве или 6 на 5), ну некому там креативить из защитников, кроме молодых. Дронов такой же дуболом, опять Магнитка нам шлак дорогостоящий технично скинула. Ожидания ниже среднего, второй раунд ПО - это предел для такой команды, к сожалению. Савин уже вон солому стелит и крайних назначает заранее, понимает же всё это.
Полностью согласен. Это как дети в песочнице, обиделись на Хемильтона и понеслись никчёмные обмены. Какие то свои личные обидки, устраивают во вред всей команде. Да и всему Челябинскому хоккею.
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Ответ 1960лоцман
В первую очередь нужны изменения в руководстве, Савина уж точно гнать уже в прошлом сезоне надо было. Блажиевский команде тоже не нужен , был очень удивлен что он остался на этот сезон , Ярулин точно заиграл только в этом сезоне( уверен что в следующем этого не будет). Кстати Ткачев тоже проводит первый свой стояший сезон, позапрошлый никакой , в прошлом заиграл только под конец. Калинин также не понятно что делает у нас , да еще и капитаном был, Бурдасов за такие деньги тоже не нужен, Сошников лидер по загубленным моментам. Вопросов уйма и их точно не решить при Савине , следовательно Савина надо гнать в первую очередь.
По поводу Ткачева не соглашусь, тоже делает часто такие ошибки, что смотреть страшно! Бурдасов вообще ощущение что шайбу боится! Для чего берут этих всех легионеров?! Ни от одного нету толку! Что одну палку двухметровую взяли бесполезную, что теперь ещё одного! А в итоге играют человека три четыре от силы! Всё ждут чуда! А чудо будет снова отпуск самыми первыми! Не удивлюсь что уже ждут этого!!!
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Ответ Александр Паньжин
Если салават и первый не пройдут оборона ужас
Салават с востока! А вроде в этом году будет запад против востока?
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Ответ GrAF
Салават с востока! А вроде в этом году будет запад против востока?
Первый круг плейофф играют в своих конференциях. Со второго круга команда с Востока против команды с Запада.
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