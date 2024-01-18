Заварухин о матче с «Северсталью»: «0:0 – не по игре. Реализация страдала. Жаль, что «Трактор» проиграл дома»
Алексей Заварухин подвел итоги матча с «Северсталью» (0:1 Б).
– Тяжелая игра. Могли забить как мы, так и соперник. Конечно, 0:0 – это не по игре. Были хорошие моменты у нас и у «Северстали». Единственное – реализация сегодня страдала. Жалко, что проиграли дома. Дальше у нас практически игры через день. Будем готовиться.
– Как оцените игру Джека Родуолда?
– Мы всегда от легионеров требуем большего. Он вливается в коллектив, тренировался всего пару раз. На это можно сделать скидку, но мы этого не делаем. Мы хотим, чтобы он сразу влился в коллектив и приносил нам пользу. Посмотрим этот матч и будем думать.
– Хорошая серия была на старте 2024-го года. Потом выезд в Минск. Может эта поездка как-то сказалась?
– Согласен. Парни в играх с Казанью и Нижнекамском потратили много эмоций. Сыграли хорошо. Конечно, этих эмоций не хватило в Минске. Сейчас никакого спада нет. Команда играет, третий период это показал. Придут голы – будет все нормально, – сказал главный тренер «Трактора».
Проблема лежит на поверхности, и все соперники Трактора её уже поняли. Нет защитников, способных креативно начать атаку, выйти из-под давления. В играх с Локомотивом и Минском был очень активный прессинг в нашей зоне, и игра рухнула полностью. Северсталь делала то же самое, и это приносило плоды. Нападающие вынуждены выгрызать шайбу в своей зоне, теряя силы, потому что защитники не в состоянии начать атаку.
Раньше такую роль выполнял Бейлен, Пайлат круто выходил из-под прессинга, тот же Хэмилтон неплохо справлялся. Сейчас из тех кто есть, больше всего Щучинов нравится. Но вопрос, что все остальные тут делают? Яруллин 2 года непонятно чем занимался, сейчас забегал, продлевать будем? Блажиевский? Или может свою молодёжь голодную лучше подтягивать?
В итоге на данный момент команда крайне не сбалансирована по линиям. Крутую атакующую линию совместили с медленной (и по мысли, и по движению) обороной. Шабанова не зря на синюю линию ставили вместо защитника в одной из игр (в большинстве или 6 на 5), ну некому там креативить из защитников, кроме молодых. Дронов такой же дуболом, опять Магнитка нам шлак дорогостоящий технично скинула.
Ожидания ниже среднего, второй раунд ПО - это предел для такой команды, к сожалению.
Савин уже вон солому стелит и крайних назначает заранее, понимает же всё это.