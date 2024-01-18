Заварухин о матче с «Северсталью»: «0:0 – не по игре. Реализация страдала. Жаль, что «Трактор» проиграл дома»

Алексей Заварухин подвел итоги матча с «Северсталью» (0:1 Б).

– Тяжелая игра. Могли забить как мы, так и соперник. Конечно, 0:0 – это не по игре. Были хорошие моменты у нас и у « ». Единственное – реализация сегодня страдала. Жалко, что проиграли дома. Дальше у нас практически игры через день. Будем готовиться.

– Как оцените игру Джека Родуолда?

– Мы всегда от легионеров требуем большего. Он вливается в коллектив, тренировался всего пару раз. На это можно сделать скидку, но мы этого не делаем. Мы хотим, чтобы он сразу влился в коллектив и приносил нам пользу. Посмотрим этот матч и будем думать.

– Хорошая серия была на старте 2024-го года. Потом выезд в Минск. Может эта поездка как-то сказалась?

– Согласен. Парни в играх с Казанью и Нижнекамском потратили много эмоций. Сыграли хорошо. Конечно, этих эмоций не хватило в Минске. Сейчас никакого спада нет. Команда играет, третий период это показал. Придут голы – будет все нормально, – сказал главный тренер « ».