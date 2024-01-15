Кросби забил 25 голов за чемпионат в 14-й раз в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» проводит 19-й сезон в лиге – у него 575 шайб

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Сиэтл Хоккей

Сидни Кросби забил 25-й гол в сезоне НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в ворота «Сиэтла» во втором периоде игры регулярного чемпионата НХЛ.

Канадский нападающий забил 25 голов за сезон в 14-м чемпионате в НХЛ. Хоккеист проводит 19-й сезон в лиге.

В нынешнем сезоне Сидни Кросби набрал 45 (25+20) очков в 42 матчах регулярного чемпионата.

В активе форварда 575 голов в 1232 играх в лиге.

7 комментариев
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Кросби - эталон профессионализма. Настоящий капитан, легенда хоккея. Единственное, чего не сделал, это не создал Трюдо-тим.
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Кросбян, легенда!
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Кароче Кросби перегонит Грецкого
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Каков топ5?
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Кто-то на википедии статистику Ови подкрутил по сезонам?)
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1. Г.Хоу 20
2. Ягр 18
3. Гартнер 17
4. Овечкин 16
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Ответ Kranmeister
Кароче Кросби перегонит Грецкого
в чем🤣🤣🤣🤣
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