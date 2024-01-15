Кросби забил 25 голов за чемпионат в 14-й раз в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» проводит 19-й сезон в лиге – у него 575 шайб

Сидни Кросби забил 25-й гол в сезоне НХЛ.

Капитан « » забросил шайбу в ворота «Сиэтла» во втором периоде игры регулярного чемпионата .

Канадский нападающий забил 25 голов за сезон в 14-м чемпионате в НХЛ. Хоккеист проводит 19-й сезон в лиге.

В нынешнем сезоне набрал 45 (25+20) очков в 42 матчах регулярного чемпионата.

В активе форварда 575 голов в 1232 играх в лиге.