Кросби забил 25 голов за чемпионат в 14-й раз в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» проводит 19-й сезон в лиге – у него 575 шайб
Сидни Кросби забил 25-й гол в сезоне НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в ворота «Сиэтла» во втором периоде игры регулярного чемпионата НХЛ.
Канадский нападающий забил 25 голов за сезон в 14-м чемпионате в НХЛ. Хоккеист проводит 19-й сезон в лиге.
В нынешнем сезоне Сидни Кросби набрал 45 (25+20) очков в 42 матчах регулярного чемпионата.
В активе форварда 575 голов в 1232 играх в лиге.
2. Ягр 18
3. Гартнер 17
4. Овечкин 16