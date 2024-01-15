Ягра введут в Зал славы ИИХФ в двух категориях – «игрок» и «функционер»

Теги ИИХФ Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии КХЛ Кладно ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Яромира Ягра введут в Зал славы ИИХФ.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что чешский хоккеист станет членом Зала славы как игрок и функционер.

«Ягр станет членом Зала славы ИИХФ в категориях «игрок» и «функционер», потому что помимо своей фантастической карьеры он сохраняет «Кладно» как владелец клуба уже много лет.

Нет лучшего места, чем чемпионат мира в Праге, чтобы отдать должное великому игроку и преданному своему первому клубу хоккеисту», – сказал Тардиф.

Ягр вместе со сборной Чехии выиграл золото (1998 год) и бронзу (2006 год) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005 год, 2010 год).

Также игрок является членом «Тройного золотого клуба», куда включены игроки, выигрывавшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.

6 комментариев
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Ответ Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Э, он еще продолжает профессиональную карьеру. Это они поторопились.
Боятся, что будут долго ждать 😃
+9
0
+9
И пенсионер
+2
-1
+1
Э, он еще продолжает профессиональную карьеру. Это они поторопились.
+2
-1
+1
Когда его наконец введут в зал славы НХЛ... Его должны были сразу туда ввести.. Понятно же что он карьеру по сути завершил.. Игра в любительской экстралиге чешской это так для души
+2
-2
0
Лучший европейский форвард за всю историю лиги.
И, видимо надолго. В обозримом будущем никого похожего по таланту и способностям.
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