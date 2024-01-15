Ягра введут в Зал славы ИИХФ в двух категориях – «игрок» и «функционер»

Яромира Ягра введут в Зал славы ИИХФ.

Президент Международной федерации хоккея сообщил, что чешский хоккеист станет членом Зала славы как игрок и функционер.

«Ягр станет членом Зала славы в категориях «игрок» и «функционер», потому что помимо своей фантастической карьеры он сохраняет «Кладно» как владелец клуба уже много лет.

Нет лучшего места, чем чемпионат мира в Праге, чтобы отдать должное великому игроку и преданному своему первому клубу хоккеисту», – сказал Тардиф.

Ягр вместе со сборной Чехии выиграл золото (1998 год) и бронзу (2006 год) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005 год, 2010 год).

Также игрок является членом «Тройного золотого клуба», куда включены игроки, выигрывавшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.