Браташ о победе «Лады» 3:0: «Приехали, покушали, поспали, опять покушали, вышли на игру, удалось выиграть. Значит, мы правильно подготовились»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Барыс Питание Хоккей

Олег Браташ рассказал, как «Лада» готовилась к матчу против «Барыса».

«Лада» победила со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Позавчера у нас была очень эмоциональная игра против «Автомобилиста».

Там выплеснули много и сил, и эмоций, поэтому весь вопрос стоял в подготовке к этой игре, потому что времени было не так много.

Было важно правильно подготовиться – от этого, наверное, зависел результат.

Что я скажу? Мы приехали, покушали, поспали, потом опять покушали и вышли на игру, и удалось выиграть – значит, мы правильно подготовились.

Поэтому дорогого стоит победа, важны любые очки на финише регулярного чемпионата для попадания в плей-офф, поэтому подготовка к матчу очень важна», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ на пресс-конференции.

Браташ пересказал матч с «Динамо»: «Сначала было 0:0. Потом «Лада» забила в большинстве и выстояла в меньшинстве. А потом наше 4-е звено забило гол в раздевалку»

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я запомнил алгоритм. Можно мне возглавить СКА?
+3
0
+3
Школа Гочи
0
0
0
Прикольный этот Браташ. И не так прост как кажется . Показал в этом сезоне , что не всё решают бабло и звёздные игроки. Молодец. Собрал из того что было четыре равноценных звена и может пободаться с любой командой в КХЛ. Даже не припомню кого из топов не обыграл. Магнитку наверное больше всех.
0
0
0
Ответ Михаил Опякин
Я запомнил алгоритм. Можно мне возглавить СКА?
А сколько матчей в живую посмотрел?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий