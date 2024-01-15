Браташ о победе «Лады» 3:0: «Приехали, покушали, поспали, опять покушали, вышли на игру, удалось выиграть. Значит, мы правильно подготовились»
Олег Браташ рассказал, как «Лада» готовилась к матчу против «Барыса».
«Лада» победила со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Позавчера у нас была очень эмоциональная игра против «Автомобилиста».
Там выплеснули много и сил, и эмоций, поэтому весь вопрос стоял в подготовке к этой игре, потому что времени было не так много.
Было важно правильно подготовиться – от этого, наверное, зависел результат.
Что я скажу? Мы приехали, покушали, поспали, потом опять покушали и вышли на игру, и удалось выиграть – значит, мы правильно подготовились.
Поэтому дорогого стоит победа, важны любые очки на финише регулярного чемпионата для попадания в плей-офф, поэтому подготовка к матчу очень важна», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ на пресс-конференции.
Браташ пересказал матч с «Динамо»: «Сначала было 0:0. Потом «Лада» забила в большинстве и выстояла в меньшинстве. А потом наше 4-е звено забило гол в раздевалку»