Игнатьев об 1:2 от «Северстали»: «Череповчане были побыстрее. Большинство «Куньлуня» не сработало абсолютно» 

Теги Северсталь КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил поражение от «Северстали» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Очень активно, бодренько обе команды начали сегодня встречу. Череповчане были побыстрее нас. Большинство наше не сработало абсолютно. Четыре розыгрыша, и я не сказал бы, что мы создали большое количество голевых моментов. 

Уверенная игра обоих вратарей — поэтому счет такой. Он мог бы быть больше что в одну, что в другую сторону. Наш план на игру не менялся, только скорректировался немножко в третьем периоде. Попросили защитников активнее играть, особенно после того, как счет стал 0:2», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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