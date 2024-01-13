Игнатьев об 1:2 от «Северстали»: «Череповчане были побыстрее. Большинство «Куньлуня» не сработало абсолютно» 

Виктор Игнатьев оценил поражение от «Северстали» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Очень активно, бодренько обе команды начали сегодня встречу. Череповчане были побыстрее нас. Большинство наше не сработало абсолютно. Четыре розыгрыша, и я не сказал бы, что мы создали большое количество голевых моментов.

Уверенная игра обоих вратарей — поэтому счет такой. Он мог бы быть больше что в одну, что в другую сторону. Наш план на игру не менялся, только скорректировался немножко в третьем периоде. Попросили защитников активнее играть, особенно после того, как счет стал 0:2», – сказал главный тренер « ».