Козлов о победе над «Куньлунем»: «Салават» играл отрезками – хотелось бы более равной игры. Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Куньлунем».

« » выиграл со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Мы играли отрезками. Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления, за счет чего соперник вернулся в игру.

Хотелось бы, чтобы более ровнее проходила игра с нашей стороны. С победой наших болельщиков. Не знал, что их так много в Москве.

– После двух поражений было важно выиграть. Были ли особые слова перед игрой?

– Нам было важно выиграть и в Нижнекамске, и сегодня тоже. Для нас важен каждый матч, каждое очко на вес золото.

– Команда провела яркий отрезок, обыграв топовых соперников, но потерпела поражения от не самых статусных команд. Как это объяснить?

– Хоккей в лиге стал ровным. Все команды хорошо играют. Может быть, те клубы, которые находятся ниже, были после серий неудач или болезней.

Вы видели, как играл « »: быстрые нападающие, заставили работать нас в обороне, Илья Ежов сделал ключевые сэйвы.

– В концовке было не без валидола. Какие у вас были ощущения на лавке?

– Отличные ощущения, я видел, как ребята работают, и был уверен в них.

– Пропустили две шайбы в меньшинстве? Не слишком ли статичны игроки?

– Совершили не свойственные нам ошибки, чем и воспользовался соперник, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .