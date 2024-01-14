Жамнов о «Спартаке»: «Уходить строго в оборону не будем – не вижу, что это поможет. Полностью проигрываем «пятак», броски и добивания – это вина обороны»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака» в обороне.

«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

– В защиту вратарей скажу, что в последних играх мы полностью проигрываем «пятак».

Соперники выигрывают борьбу и забивают голы. Идут броски и добивания, которые мы проигрываем. Это вина обороны.

– Есть ли мысль играть именно от обороны?

– Чтобы играть от обороны, нужны игроки, которые умеют это делать. Уходить строго в оборону мы не будем. Тем более я не вижу, что это поможет.

Наоборот, мы должны сломать барьер, забивать голы, иметь больше злости. Игра у нас вроде бы красивая, но много идет по периметру, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

3 комментария
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Ответ Огюст
Алексей , почему так "развалилась" игра у Спартака с приходом Ковальчука -игроков как подменили ? Болельщики писали перед его приходом в команду ,что " зажигать " других на площадке в сорок лет уже поздно ,да не играя два года -больше сам "наворотишь " ошибок !
Алексей передаёт, что он не компетентен ответить на ваш вопрос
+1
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+1
Ответ Огюст
Алексей , почему так "развалилась" игра у Спартака с приходом Ковальчука -игроков как подменили ? Болельщики писали перед его приходом в команду ,что " зажигать " других на площадке в сорок лет уже поздно ,да не играя два года -больше сам "наворотишь " ошибок !
травмы ведущих . Ковальчук тут не при чем
+1
0
+1
Алексей , почему так "развалилась" игра у Спартака с приходом Ковальчука -игроков как подменили ? Болельщики писали перед его приходом в команду ,что " зажигать " других на площадке в сорок лет уже поздно ,да не играя два года -больше сам "наворотишь " ошибок !
+1
-1
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