Жамнов о «Спартаке»: «Уходить строго в оборону не будем – не вижу, что это поможет. Полностью проигрываем «пятак», броски и добивания – это вина обороны»
Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака» в обороне.
«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).
– В защиту вратарей скажу, что в последних играх мы полностью проигрываем «пятак».
Соперники выигрывают борьбу и забивают голы. Идут броски и добивания, которые мы проигрываем. Это вина обороны.
– Есть ли мысль играть именно от обороны?
– Чтобы играть от обороны, нужны игроки, которые умеют это делать. Уходить строго в оборону мы не будем. Тем более я не вижу, что это поможет.
Наоборот, мы должны сломать барьер, забивать голы, иметь больше злости. Игра у нас вроде бы красивая, но много идет по периметру, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.