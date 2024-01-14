Боунесс, Токкет, Монтгомери и Лавиолетт – тренеры команд на Матче звезд НХЛ
Определены главные тренеры команд дивизионов на Матче звезд НХЛ.
Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона, тренер «Виннипега» Рик Боунесс – команду Центрального дивизиона, тренер «Бостона» Джим Монтгомери – команду Атлантического дивизиона, тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт – команду Столичного дивизиона.
Матч звезд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля.
В этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.