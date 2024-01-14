Боунесс, Токкет, Монтгомери и Лавиолетт – тренеры команд на Матче звезд НХЛ

Теги Рейнджерс Бостон Ванкувер Матч звезд НХЛ Питер Лавиолетт НХЛ Рик Токкет Виннипег Джим Монтгомери Рик Боунесс Хоккей

Определены главные тренеры команд дивизионов на Матче звезд НХЛ.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона, тренер «Виннипега» Рик Боунесс – команду Центрального дивизиона, тренер «Бостона» Джим Монтгомери – команду Атлантического дивизиона, тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт – команду Столичного дивизиона.

Матч звезд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля.

В этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.

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