«Северсталь» обыграла СКА, продлив победную серию до 5 матчей. Команда Козырева опередила ЦСКА в таблице Запада
«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева обыграла СКА (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповецкий клуб продлил победную серию до пяти матчей. Команда ранее выиграла у «Сочи» (3:0), «Витязя» (4:3), «Амур» (4:2) и «Куньлуня» (2:1).
За счет победы над СКА «Северсталь» вышла на шестое место в таблице Западной конференции.
«Северсталь» набрала 57 очков в 50 матчах и опередила ЦСКА, у которого в активе 56 баллов в 49 играх.
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Ледовый дворец»