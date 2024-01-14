«Северсталь» обыграла СКА, продлив победную серию до 5 матчей. Команда Козырева опередила ЦСКА в таблице Запада

Теги ЦСКА Северсталь СКА Андрей Козырев КХЛ Хоккей

«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева обыграла СКА (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Череповецкий клуб продлил победную серию до пяти матчей. Команда ранее выиграла у «Сочи» (3:0), «Витязя» (4:3), «Амур» (4:2) и «Куньлуня» (2:1).

За счет победы над СКА «Северсталь» вышла на шестое место в таблице Западной конференции.

«Северсталь» набрала 57 очков в 50 матчах и опередила ЦСКА, у которого в активе 56 баллов в 49 играх.

Северсталь – СКА 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Дата проведения
14 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Коростелев (Лишка, Абросимов)
2:0 – 17 Степанов (Седов, Скоренов)
2:1 – 27 Грицюк (Глотов, Камалов)
3:1 – 59 Думбадзе (Пилипенко)
3:2 – 59 Грицюк (Швец-Роговой)
23 комментария
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Ветераны СКА в письме Путину просят запретить соперникам выигрывать.
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Молодцы на классе 👍на радость всей стране
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Северсталь была объективно сильнее. Молодчики!
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Се-вер-сталь, мо-лод-цы! С победой! Страна за вас!
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-Ветераны СКА, ваш выход.
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С победой, родные соседи🐱)
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Подскажите, где можно почитать о спортивных достижениях главного тренера СКА? Не нашёл в РУнете, может он забугром феерил?
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чёртовы самолетные ноги...
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"система" дала сбой 🤣🤣🤣
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"Сева" молодцы! С победой. Очень порадовали.
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Ответ кто тут?
Подскажите, где можно почитать о спортивных достижениях главного тренера СКА? Не нашёл в РУнете, может он забугром феерил?
да как же... 10000 матчей посмотрел. это ли не достижение?
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Очень приятно, что СКА умыли.
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Очередное письмо написано😂😂😂
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До Торпедо совсем недалеко. Но там дальше календарь довольно непростой. Хотя если Торпедо и дальше будет разваливаться, может и догонят.
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Персонально рад за Самойлова Сашу! Привет из Жлобина!
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Игроки Северстали показали в этой игре ,как нужно разрушать хитрую игровую схему ГЛавтренера Ска и играть с ними на победу-молодчики !
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Теперь Роман кого заставит писать ?Путину
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Работа Козырева восхищает, из никакущей команды - крепкий середняк. В сл.сезоне дёрнут в условный АК Барс...
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Ветераны СКА пишут письмо рептилоидам.
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Ответ Roman Kostyuchenko
да как же... 10000 матчей посмотрел. это ли не достижение?
это что же творится... В КХЛ настолько обмельчал тренерский цех, что уже достаточно взять попкорн и смотреть матчи, чтобы главным тренером стать? Может он реально звезда заморская?
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Ответ кто тут?
Подскажите, где можно почитать о спортивных достижениях главного тренера СКА? Не нашёл в РУнете, может он забугром феерил?
FinBestTrenerOfTheWorld.fi
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