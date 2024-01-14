«Северсталь» обыграла СКА, продлив победную серию до 5 матчей. Команда Козырева опередила ЦСКА в таблице Запада

«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла СКА (3:2) в игре Фонбет чемпионата .

Череповецкий клуб продлил победную серию до пяти матчей. Команда ранее выиграла у «Сочи» (3:0), «Витязя» (4:3), «Амур» (4:2) и «Куньлуня» (2:1).

За счет победы над СКА «Северсталь» вышла на шестое место в таблице Западной конференции.

« » набрала 57 очков в 50 матчах и опередила , у которого в активе 56 баллов в 49 играх.