Жамнов о поражениях «Спартака»: «Мы еще пошумим – обещаю. Подготовимся к плей-офф через игры, когда ничего не получается»

Алексей Жамнов пообещал пошуметь на фоне поражений «Спартака».

« » проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

«Я бывал в таких ситуациях и как игрок, и как тренер. Надо убрать ненужные ошибки, которые мы совершаем.

Понимаю ребят, когда начинаешь неплохо, давишь, но не забиваешь, а затем сразу пропускаешь. В подсознании сразу возникает мысль: «Ну вот опять».

Из этой ямы мы можем выбраться только сами, помощи ждать не от кого. Проанализируем нашу игру: что мы делаем неправильно, что мы делали правильно до этого.

Паники у нас нет, создавать ее не надо. Да, есть обстоятельства, травмы, но неправильно делать на этом акцент. Иначе это будет оправданием.

Многое будет зависеть от лидеров команды. Любая ситуация полезна – это опыт и школа для игроков и тренерского штаба. Из этого надо брать больше плюсов.

Это даст нам больше почвы для размышлений. Через такие игры, когда ничего не получается, мы подготовимся к плей-офф. Обещаю, мы еще пошумим», – сказал главный тренер «Спартака» .