Жамнов о поражениях «Спартака»: «Мы еще пошумим – обещаю. Подготовимся к плей-офф через игры, когда ничего не получается»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов пообещал пошуметь на фоне поражений «Спартака».

«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

«Я бывал в таких ситуациях и как игрок, и как тренер. Надо убрать ненужные ошибки, которые мы совершаем.

Понимаю ребят, когда начинаешь неплохо, давишь, но не забиваешь, а затем сразу пропускаешь. В подсознании сразу возникает мысль: «Ну вот опять».

Из этой ямы мы можем выбраться только сами, помощи ждать не от кого. Проанализируем нашу игру: что мы делаем неправильно, что мы делали правильно до этого.

Паники у нас нет, создавать ее не надо. Да, есть обстоятельства, травмы, но неправильно делать на этом акцент. Иначе это будет оправданием.

Многое будет зависеть от лидеров команды. Любая ситуация полезна – это опыт и школа для игроков и тренерского штаба. Из этого надо брать больше плюсов.

Это даст нам больше почвы для размышлений. Через такие игры, когда ничего не получается, мы подготовимся к плей-офф. Обещаю, мы еще пошумим», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

6 комментариев
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Убрать ненужные ошибки, это я понимаю про Ковальчука?
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🤣🤣🤣шуметь можно по разному и вылететь с первом раунде,хотя с приходом ковальчука Спартак опять превратился в желаемого соперника и середняком даже ниже уровнем
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верим в команду в тренерский штаб и в игроков ждём побед!!
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