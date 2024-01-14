Макдэвид вышел на 4-е место по очкам в истории «Эдмонтона» (907), обогнав Андерсона. В топ-3 – Гретцки, Курри и Мессье
Коннор Макдэвид вышел на 4-е место по очкам в истории «Эдмонтона» (907).
Капитан «Эдмонтона» ассистировал Эвану Бушару в овертайме матча с «Монреалем» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В день игры канадцу исполнилось 27 лет. В его активе 907 (319+588) очков в 606 играх в лиге.
Макдэвид обогнал Гленна Андерсона (906 очков в 845 играх, 417+489) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Ойлерс».
В топ-3 входят Уэйн Гретцки (1669 в 696), Яри Курри (1043 в 754) и Марк Мессье (1034 в 851).
Ну а дальше погоня за Богом.