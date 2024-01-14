Макдэвид вышел на 4-е место по очкам в истории «Эдмонтона» (907), обогнав Андерсона. В топ-3 – Гретцки, Курри и Мессье

Теги рейтинги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Гленн Андерсон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид вышел на 4-е место по очкам в истории «Эдмонтона» (907).

Капитан «Эдмонтона» ассистировал Эвану Бушару в овертайме матча с «Монреалем» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В день игры канадцу исполнилось 27 лет. В его активе 907 (319+588) очков в 606 играх в лиге. 

Макдэвид обогнал Гленна Андерсона (906 очков в 845 играх, 417+489) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Ойлерс».

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (1669 в 696), Яри Курри (1043 в 754) и Марк Мессье (1034 в 851). 

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4 комментария
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Второе место легко заберет, вероятно, уже в следующем сезоне.
Ну а дальше погоня за Богом.
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Вторым будет после Грецкого...
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По очкам за игру в карьере МакДи 4-й. Выше - Босси, Лемью и Гретцки. Босси вполне реально достать! Но придется рано завершать, т.к. результативность Коннора снизится с возрастом)
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Конечно,в таком клубе по статистике будет сложновато. "тут был Гретцки"
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