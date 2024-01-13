Заварухин о 3:4: «Знали, что «Лада» – раненый зверь. «Автомобилист» больше атаковал, но не хватило «взрыва», чтобы полезть на ворота»

Теги Лада Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Ладой».

Команда из Екатеринбурга потерпела поражение в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ). 

«Знали, что у «Лады» поражения, что это раненый зверь. Имели стопроцентные моменты в первом периоде, но сработало «не забиваешь ты – не забивают тебе». Старались вытащить матч, где-то вытащили, перебороли себя ребята, обидное поражение в овертайме. Сражались до конца, спасибо им за это.

«Лада» была лучше в движении? Мы больше играли в атаке, больше бросков было. Наверное, не хватило такого «взрыва», чтобы полезть на ворота. Была тяжелая выездная серия, меняли часовые пояса. Надеюсь, ребята будут больше заточены на быстроту.

Почему долго не получалось в меньшинстве? «Лада» здорово накатывалась, прессинговала игроков, не могли отдать передачу из-за прессинга. Нужно быстрое принятие решений, чтобы шайба ходила.

Много потерь шайбы? Наверное, ребята торопились сравнять счет, было желание отыграться, поэтому неточные передачи. Было стремление вытащить матч», – сказал Заварухин.

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3 комментария
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Вам не звери,вам деревья забивают,..
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Твой враг в пыли, жалок и слаб, загнанный зверь, раненый ...Лад! ;)
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Ответ heivani
Вам не звери,вам деревья забивают,..
Со входа в зону от синей!)
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