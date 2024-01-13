Кравец после 3:1 с «Амуром»: «Дальневосточная поездка оказалась удачной, выиграли все матчи. Такие победы закаляют команду»

Михаил Кравец высказался о второй подряд победе «Авангарда» над «Амуром».

Команда из Омска выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Вчерашняя встреча тоже закончилась победой « » (3:2).

«Такая же сложная игра, как и вчера. Отмечу меньшинство, выстояли пять минут и вообще не пропустили. Понравилась игра вратаря и командные действия: любые ошибки ребята исправляли, не перекидывали стрелки друг на друга. Вообще, вся эта дальневосточная поездка оказалась удачной, выиграли все матчи. Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов.

Почему не увидели Артема Мурылева? В ситуации, которая была сегодня, решили оставить прежние сочетания защитников. Убрали только первую тройку, поставили тех ребят, которые много бегали в этой поездке, когда тренировались. Использовали всех, кроме Мурылева, но у Артема еще обязательно будет шанс.

Ребятам из первой тройки дал отдохнуть, потому что много сил они тратят, более двадцати минут каждый матч играют. Дал им возможность поберечь силы и дать другим проявить себя. На данном этапе сезона у нас вообще три вратаря, которые показывают хорошую игру. Хомченко сыграл три матча подряд, поэтому дали сыграть Мишурову, а немного приболел, поэтому у нас и не было других вариантов. Рад, что хорошо себя проявил сегодня.

Матчи с « » принципиальные? Да для меня вообще нет рядовых соперников, все команды хорошие в лиге, всегда хочется выигрывать», – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангарад» выиграл 5-й матч подряд и идет вторым на Востоке