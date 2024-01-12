Кожевников о судьях в КХЛ: «Возмущает, как их защищают, отмазывают. Менять там надо всех. Специалисты старой когорты способны привести судейство в порядок»

Теги Авангард Амур судьи КХЛ Михаил Кравец Александр Кожевников Денис Наумов Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников дал комментарий об уровне судейства в КХЛ.

В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер Михаил Кравец общался с арбитрами. 

Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».

Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

«Эта ситуация говорит лишь о культуре человека. Но проблема судейства куда более широкая. Рыба гниет с головы.

Далеко не первый раз работа арбитров вызывает такой негатив. А еще больше возмущает то, как их защищают, отмазывают.

Это нормально – заступаться за своих подопечных, но не до такой же степени.

Менять там надо всех, и как можно быстрее. Есть люди, способные привести судейство в порядок. Много специалистов из старой когорты, игравших и судивших хоккей.

Надо срочно что-то делать, становится все хуже и хуже. И это не только мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

4 комментария
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Специалисты старой школы это зайцевы с карандиными? пусть лучше анисимов будет, он хотя бы не так откровенно обиженному албанцами лижет.
+7
0
+7
Ответ ddt
Специалисты старой школы это зайцевы с карандиными? пусть лучше анисимов будет, он хотя бы не так откровенно обиженному албанцами лижет.
Специалисты старой школы это те самые ветераны СКА, которые писали письмо Путину))))
+5
0
+5
Ох уж эти традиции жить прошлым... у нас во всех отраслях "специалисты старой кагорты", а толку то? может наоборот стоит дать дорогу молодым?
+1
0
+1
Ответ b08r
Специалисты старой школы это те самые ветераны СКА, которые писали письмо Путину))))
и вайсфельд😆😆😆😆
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