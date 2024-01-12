Кожевников о судьях в КХЛ: «Возмущает, как их защищают, отмазывают. Менять там надо всех. Специалисты старой когорты способны привести судейство в порядок»
Александр Кожевников дал комментарий об уровне судейства в КХЛ.
В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер Михаил Кравец общался с арбитрами.
Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».
Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.
«Эта ситуация говорит лишь о культуре человека. Но проблема судейства куда более широкая. Рыба гниет с головы.
Далеко не первый раз работа арбитров вызывает такой негатив. А еще больше возмущает то, как их защищают, отмазывают.
Это нормально – заступаться за своих подопечных, но не до такой же степени.
Менять там надо всех, и как можно быстрее. Есть люди, способные привести судейство в порядок. Много специалистов из старой когорты, игравших и судивших хоккей.
Надо срочно что-то делать, становится все хуже и хуже. И это не только мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.