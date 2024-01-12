Кочетков внесен в протокол по сотрясению мозга. «Каролина» вызовет вратаря Переца из фарм-клуба
Петр Кочетков внесен в протокол по сотрясению мозга.
Об этом сообщил главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.
Клуб вызовет вратаря Янива Переца из фарм-клуба.
Петр Кочетков получил травму в матче с «Анахаймом». Россиянин покинул площадку во втором периоде игры после столкновения с форвардом соперника Исаком Лундстремом, которого толкнул Дмитрий Орлов.
Голкипер провел 23 матча в текущем чемпионате НХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 90% бросков.
Русские неприятности в «Каролине»: Кочетков получил травму – Орлов толкнул на него соперника