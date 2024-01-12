36-летний Фолиньо подписал 2-летний контракт с «Чикаго» с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Форвард набрал 17 очков в сезоне НХЛ

«Чикаго» продлил контракт с Ником Фолиньо на два года и 9 миллионов долларов.

«Блэкхокс» подписали новое соглашение с 36-летним нападающим на два сезона со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

По действующему соглашению зарабатывает четыре миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне форвард набрал 17 (8+9) очков при показателе полезности «минус 4» в 39 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 17:31 и 39 минутах штрафа.

Фолиньо присоединился к « » в прошедшем межсезонье – клуб выменял хоккеиста у «Бостона».