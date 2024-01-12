36-летний Фолиньо подписал 2-летний контракт с «Чикаго» с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Форвард набрал 17 очков в сезоне НХЛ

Теги Чикаго НХЛ Ник Фолиньо Хоккей

«Чикаго» продлил контракт с Ником Фолиньо на два года и 9 миллионов долларов.

«Блэкхокс» подписали новое соглашение с 36-летним нападающим на два сезона со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

По действующему соглашению Ник Фолиньо зарабатывает четыре миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне форвард набрал 17 (8+9) очков при показателе полезности «минус 4» в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 17:31 и 39 минутах штрафа.

Фолиньо присоединился к «Чикаго» в прошедшем межсезонье – клуб выменял хоккеиста у «Бостона».

10 комментариев
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Не ну Ник конечно полезное приобретение, но контракт, как мне кажется слегка завышен
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Теперь он будет за себя и за Перри отрабатывать?
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Фолиньо - бразильский футболист?
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Когда не жмёт потолок
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Мда.. С каждым сезоном всё более сдающий Фолиньо, получает двухлетнее (!) продление с повышением (!) ЗП.
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Ответ Юрий Соколов
Не ну Ник конечно полезное приобретение, но контракт, как мне кажется слегка завышен
У Бедарда контракт новичка действует как раз еще 2 года, кроме этого. Мы всего не знаем, может Фолиньо для него или для молодняка в целом просто как крутой дядька, который их учит дисциплинированно относится к себе, питанию, тренировкам и т.д.
Может он сплачивает коллектив и позволяет тому же Коннору быстрее осваиваться, в том числе, в раздевалке.
У Чикаго состав сейчас так себе и свободных денег полно будет после этого сезона, не стоит забывать, что до потолка они в любом случае добраться должны будут, так что эти 4,5 млн это вообще ни о чем)))
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это фамилия такая? я думал, погоняло за то, что фолит часто
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Это он на панарина гнал в лумумбусе?
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Ответ Юрий Соколов
Не ну Ник конечно полезное приобретение, но контракт, как мне кажется слегка завышен
Чикаго в нынешнем состоянии может слегка завышать - состав кроме 3-4 игроков уровня АХЛ и проблем с потолком вообще нет.
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Ответ Rafael $.
Мда.. С каждым сезоном всё более сдающий Фолиньо, получает двухлетнее (!) продление с повышением (!) ЗП.
Аж на 500 тысяч повысили))))))))
За эти 2 года нынешнему Чикаго всё равно ПО не светит. Что с Фолиньо, что без него.
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