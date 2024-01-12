36-летний Фолиньо подписал 2-летний контракт с «Чикаго» с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Форвард набрал 17 очков в сезоне НХЛ
«Чикаго» продлил контракт с Ником Фолиньо на два года и 9 миллионов долларов.
«Блэкхокс» подписали новое соглашение с 36-летним нападающим на два сезона со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.
По действующему соглашению Ник Фолиньо зарабатывает четыре миллиона долларов в год.
В нынешнем сезоне форвард набрал 17 (8+9) очков при показателе полезности «минус 4» в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 17:31 и 39 минутах штрафа.
Фолиньо присоединился к «Чикаго» в прошедшем межсезонье – клуб выменял хоккеиста у «Бостона».
Может он сплачивает коллектив и позволяет тому же Коннору быстрее осваиваться, в том числе, в раздевалке.
У Чикаго состав сейчас так себе и свободных денег полно будет после этого сезона, не стоит забывать, что до потолка они в любом случае добраться должны будут, так что эти 4,5 млн это вообще ни о чем)))
За эти 2 года нынешнему Чикаго всё равно ПО не светит. Что с Фолиньо, что без него.