Шарангович сделал 2-й хет-трик в НХЛ, обновив рекорд среди игроков из Беларуси. Он забил «Аризоне» в меньшинстве, равных составах и большинстве

Теги Калгари Аризона Андрей Костицын Михаил Грабовский НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сергей Костицын Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович сделал 2-й хет-трик в НХЛ и стал рекордсменом среди белорусов.

25-летний форвард «Калгари» был признан первой звездой матча против «Аризоны» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В первом периоде белорусский нападающий отличился в меньшинстве, в третьем – в равных составах и в большинстве. 

В активе Шаранговича стало 30 (17+13) очков в 42 играх в этом сезоне. В последних 2 матчах – 5 голов. 

Егор стал рекордсменом по числу хет-триков в НХЛ (2) среди игроков из Беларуси. По одному сделали Михаил Грабовский и братья Андрей и Сергей Костицыны. 

Также игрок вышел на 3-е место по числу общему числу голов в регулярках среди игроков из Беларуси (70 в 247 играх). Выше идут Грабовский (125 в 534) и Андрей Костицын (103 в 398). 

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8 комментариев
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Красивый получился хет трик!
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Ответ Stenort
Просто для инфо (по данным сайта EliteProspects): среди центральных нападающих из Европы в возрасте до 25 лет включительно по результативности: В первой десятке: 1 SWE, 2 GER, 1 BLR, 1 CZH, 1 AUS, 2 SUI, 1 FIN, 1 RUS В первой двадцатке: 4 SWE, 2GER, 2 BLR, 1 CZH, 1 AUS, 2 SUI, 4 FIN, 1 RUS, 1 FRA, 2 SLO Из России - Воронков Из Белоруси - Шарангович, Протас.
Во-первых, из Беларуси, во-вторых, BEL - это же Бельгия
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Ответ Dragon10
Красивый получился хет трик!
Особенно комбинация в большинстве блеск, Линдхольм красиво убрал!
+1
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Ответ Minsk Belarus
все же знают, что лучший в истории белорус в НХЛ это Ваня Грецкий, какие Костицыны к черту, хе-хе https://www.youtube.com/watch?v=5vB6RwQsPVk
Интересно, Лукашу докладывают об успехах беларуских хоккеистов за океаном? 😁
+3
-3
0
Ответ Under
Во-первых, из Беларуси, во-вторых, BEL - это же Бельгия
Спасибо. Поправил.
+1
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