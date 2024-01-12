Шарангович сделал 2-й хет-трик в НХЛ, обновив рекорд среди игроков из Беларуси. Он забил «Аризоне» в меньшинстве, равных составах и большинстве

Егор Шарангович сделал 2-й хет-трик в НХЛ и стал рекордсменом среди белорусов.

25-летний форвард « » был признан первой звездой матча против «Аризоны» (6:2) в регулярном чемпионате .

В первом периоде белорусский нападающий отличился в меньшинстве, в третьем – в равных составах и в большинстве.

В активе Шаранговича стало 30 (17+13) очков в 42 играх в этом сезоне. В последних 2 матчах – 5 голов.

стал рекордсменом по числу хет-триков в НХЛ (2) среди игроков из . По одному сделали и братья Андрей и Сергей Костицыны.

Также игрок вышел на 3-е место по числу общему числу голов в регулярках среди игроков из Беларуси (70 в 247 играх). Выше идут Грабовский (125 в 534) и Андрей Костицын (103 в 398).