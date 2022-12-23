Михаил Грабовский: «Два игрока в НХЛ – отличный результат для Беларуси. Думаете, должно быть 40? Это нереально»

Теги Нью-Джерси Вашингтон Михаил Грабовский НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Егор Шарангович Алексей Протас Хоккей

Михаил Грабовский считает отличным результатом присутствие двух белорусов в НХЛ.

Сейчас в лиге на регулярной основе выступают Егор ШаранговичНью-Джерси») и Алексей Протас («Вашингтон»).

– Вы играли на уровне НХЛ. Что не хватает многим ребятам, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира?

– А вы думаете, что из Беларуси должно быть сорок игроков уровня НХЛ? Это очень сложно. Не надо думать, что это реально.

Мы имеем двух игроков в НХЛ на данный момент – и это отличный результат для нашей страны. Чтобы попасть в эту лигу, надо обладать уникальными качествами.

Тебе могут помочь гены, работоспособность, что тоже идет от предков, любовь к виду спорта и, конечно, везение.

А если хотим большего, то надо работать с ребятами часами, чтобы хоккей был для них смыслом жизни, чтобы никто не ставил им палки в колеса.

– Такое бывает в Беларуси?

– Конечно, бывает, и даже хуже, чем в России, наверное.

У нас все думают, что они разбираются в хоккее, а когда поговоришь с этими людьми, создается такое впечатление, что они вообще хоккей не смотрят. А они еще оценивают и что-то решают. Правильно оценить игрока – это дар, и не все это могут сделать, – сказал генеральный менеджер сборной Беларуси.

4 комментария

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Ответ jb2p46f4xm
А где Климович кстати? Или как там, парнишка молодой в сборной U18 просто разрывал
В фарме Ванкувера
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jb2p46f4xm
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Ответ bold
Скоро будет больше , намного больше ,Жалко из-за бана ЮЧМ и МЧМ пропускают , там талантов пруд пруди у белорусов , + Левшунов в топ-3 драфта в след году метит ..
А где Климович кстати? Или как там, парнишка молодой в сборной U18 просто разрывал
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Ответ Шлёма Презерман
их и до этого было немного. Сам Грабо, братья Костицыны, Салей. И все. Цыплаков с Микульчиком еще, но это условные белорусы.
Скоро будет больше , намного больше ,Жалко из-за бана ЮЧМ и МЧМ пропускают , там талантов пруд пруди у белорусов , + Левшунов в топ-3 драфта в след году метит ..
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Шлёма Презерман
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их и до этого было немного. Сам Грабо, братья Костицыны, Салей. И все. Цыплаков с Микульчиком еще, но это условные белорусы.
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