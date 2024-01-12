Кросби дважды забил «Ванкуверу» и вышел на 22-е место по голам в истории НХЛ (574), обогнав Босси

Сидни Кросби дважды забил «Ванкуверу» и вышел на 22-е место по голам в НХЛ.

Капитан « » был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Кэнакс» (3:4 ОТ).

На счету 36-летнего канадца стало 43 (24+19) очка в 40 играх в текущем сезоне.

За карьеру – 1545 (574+971) баллов в 1230 играх. Кросби вышел на 22-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав (573 гола в 752 играх).

На 21-м месте идет Марк Рекки (577 в 1652), на 20-м – Яри Курри (601 в 1251).

Кроме того, вышел на чистое 8-е место в истории по голам за один клуб, обогнав того же Босси (все его шайбы – в составе «Айлендерс»).

Выше идут Уэйн Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»), Бобби Халл (604 гола за «Чикаго»), Джо Сакик (625 шайб за «Колорадо»), Марио Лемье (690 голов за «Питтсбург»), Стив Айзерман (692 шайбы за «Детройт»), Горди Хоу (786 голов за «Детройт») и Александр Овечкин (830 шайб за «Вашингтон»).