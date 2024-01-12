Кросби дважды забил «Ванкуверу» и вышел на 22-е место по голам в истории НХЛ (574), обогнав Босси

Теги рейтинги Питтсбург Ванкувер Сидни Кросби НХЛ Майк Босси Хоккей

Сидни Кросби дважды забил «Ванкуверу» и вышел на 22-е место по голам в НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:4 ОТ). 

На счету 36-летнего канадца стало 43 (24+19) очка в 40 играх в текущем сезоне. 

За карьеру – 1545 (574+971) баллов в 1230 играх. Кросби вышел на 22-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Майка Босси (573 гола в 752 играх). 

На 21-м месте идет Марк Рекки (577 в 1652), на 20-м – Яри Курри (601 в 1251). 

Кроме того, Сидни вышел на чистое 8-е место в истории по голам за один клуб, обогнав того же Босси (все его шайбы – в составе «Айлендерс»). 

Выше идут Уэйн Гретцки (583 шайбы за «Эдмонтон»), Бобби Халл (604 гола за «Чикаго»), Джо Сакик (625 шайб за «Колорадо»), Марио Лемье (690 голов за «Питтсбург»), Стив Айзерман (692 шайбы за «Детройт»), Горди Хоу (786 голов за «Детройт») и Александр Овечкин (830 шайб за «Вашингтон»).

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5 комментариев
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Блистательно, лучший игрок эпохи своей. Какой гол, какое катание, первый гол, просто блеск.
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Скоро подвинит Рекки и к концу сезона будет дышать рядом с Курри:))
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Удивительное дело, но Кросби никогда не воспринимался как снайпер. Топовый игрок, центр, распасовщик, а между тем уже совсем скоро он будет в топ-20 снайперов за ВСЮ историю НХЛ! При этом перейдет гроссмейстерский рубеж в 600 шайб.
+6
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+5
Ответ Maasd4m
Удивительное дело, но Кросби никогда не воспринимался как снайпер. Топовый игрок, центр, распасовщик, а между тем уже совсем скоро он будет в топ-20 снайперов за ВСЮ историю НХЛ! При этом перейдет гроссмейстерский рубеж в 600 шайб.
ну меж тем у него 2 Ришара, как и у Стэмкоса) если б не травмы в лучшие годы, то эти двое сейчас были бы гораздо выше в списке небожителей НХЛ
+5
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