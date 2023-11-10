Кросби вышел на 9-е место в истории НХЛ по голам за один клуб. У него 557 шайб за «Питтсбург»
Сидни Кросби вышел на 9-е место в истории НХЛ по голам за одну команду.
Нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).
Теперь на его счету 1516 (557+959) очков в 1202 матчах в НХЛ за «Пингвинс».
Сидни Кросби повторил достижение Майка Модано (557 голов за «Старс») и Люка Робитайла (557 шайб за «Лос-Анджелес»), разделив с ними 9-е место в истории НХЛ по голам за одну франшизу.
На 8-м месте идет Майк Босси (573 гола за «Айлендерс»). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (824 шайбы за «Вашингтон»).
1)Овечкин (Вашингтон Кэпиталс) - 824
2)Хоу (Детройт Ред Уингс) - 786
3)Лемьё (Питтсбург Пингвинс) - 690
4)Сакик (Колорадо Эвеланш) - 625
5)Бобби Халл (Чикаго Блэкхоукс) - 604
6)Гретцки (Эдмонтон Ойлерс) - 583
7)Босси (Нью-Йорк Айлендерс) - 573
8-10) Модано (Даллас Старс) - 557
Робитайл (Лос-Анджелес Кингс) - 557
Кросби (Питтсбург Пингвинс) - 557