Кросби вышел на 9-е место в истории НХЛ по голам за один клуб. У него 557 шайб за «Питтсбург»

Теги рейтинги Питтсбург Сидни Кросби Александр Овечкин Майк Модано НХЛ Люк Робитайл Майк Босси Хоккей

Сидни Кросби вышел на 9-е место в истории НХЛ по голам за одну команду.

Нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 1516 (557+959) очков в 1202 матчах в НХЛ за «Пингвинс».

Сидни Кросби повторил достижение Майка Модано (557 голов за «Старс») и Люка Робитайла (557 шайб за «Лос-Анджелес»), разделив с ними 9-е место в истории НХЛ по голам за одну франшизу.

На 8-м месте идет Майк Босси (573 гола за «Айлендерс»). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (824 шайбы за «Вашингтон»).

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7 комментариев

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Андрей Арсентьев
Лидеры по голам за одну команду в регулярных сезонах НХЛ
1)Овечкин (Вашингтон Кэпиталс) - 824
2)Хоу (Детройт Ред Уингс) - 786
3)Лемьё (Питтсбург Пингвинс) - 690
4)Сакик (Колорадо Эвеланш) - 625
5)Бобби Халл (Чикаго Блэкхоукс) - 604
6)Гретцки (Эдмонтон Ойлерс) - 583
7)Босси (Нью-Йорк Айлендерс) - 573
8-10) Модано (Даллас Старс) - 557
Робитайл (Лос-Анджелес Кингс) - 557
Кросби (Питтсбург Пингвинс) - 557
+16
-2
+14
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Hola Hola
Че б не приложить весь список тех, кто выше. Букв жалко?
+5
-1
+4
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Экстерминатус
Ответ Андрей Арсентьев
Лидеры по голам за одну команду в регулярных сезонах НХЛ 1)Овечкин (Вашингтон Кэпиталс) - 824 2)Хоу (Детройт Ред Уингс) - 786 3)Лемьё (Питтсбург Пингвинс) - 690 4)Сакик (Колорадо Эвеланш) - 625 5)Бобби Халл (Чикаго Блэкхоукс) - 604 6)Гретцки (Эдмонтон Ойлерс) - 583 7)Босси (Нью-Йорк Айлендерс) - 573 8-10) Модано (Даллас Старс) - 557 Робитайл (Лос-Анджелес Кингс) - 557 Кросби (Питтсбург Пингвинс) - 557
У Айзермана вроде 692 за Детройт, пропустили
+3
0
+3
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Оскар Муравьёв
Сид будет в топ 10 по очкам и передачам за карьеру... Ну и в топ 20 по голам точно
+1
0
+1
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