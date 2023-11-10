Кросби вышел на 9-е место в истории НХЛ по голам за один клуб. У него 557 шайб за «Питтсбург»

Сидни Кросби вышел на 9-е место в истории НХЛ по голам за одну команду.

Нападающий « » набрал 2 (1+1) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 1516 (557+959) очков в 1202 матчах в НХЛ за «Пингвинс».

повторил достижение Майка Модано (557 голов за «Старс») и Люка Робитайла (557 шайб за «Лос-Анджелес»), разделив с ними 9-е место в истории по голам за одну франшизу.

На 8-м месте идет Майк Босси (573 гола за «Айлендерс»). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (824 шайбы за «Вашингтон»).