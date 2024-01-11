Гендиректор «Нефтехимика» про Чивилева и Нугманова: «СКА с огромной службой скаутов и селекционеров вычленил наших воспитанников и выделил их. Это показывает качество игроков»

Генеральный директор «Нефтехимика» прокомментировал обмен игроков в СКА.

В этом сезоне Андрей Чивилев и Амир Нугманов перешли в СКА в обмен на вратаря Дмитрия Николаева.

«К сожалению, наши ребята, которые участвовали в обмене, – это часть сделки. Без них невозможно было бы их совершить.

Конечно, мы до последнего боролись для того, чтобы они остались в клубе. Мы их растили, воспитывали.

У нас нет и никогда не было цели их куда-то обменивать. Клубы, которые их получили – это топовые клубы.

Тот же СКА с огромной службой скаутов и селекционеров из всех команд лиги вычленил наших воспитанников и выделил их.

Конечно, это показывает качество игроков», – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.